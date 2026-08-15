El Barça traspasa a Ferran Torres al PSG

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Barcelona, 15 ago (EFE).- El Barcelona hizo oficial este sábado el acuerdo con el París Saint-Germain para traspasar al delantero Ferran Torres al club francés, que pagará unos 50 millones de euros por el internacional español.

A través de un comunicado, el club catalán expresó su "agradecimiento" a Ferran Torres "por su dedicación" durante las cinco temporadas que ha defendido la camiseta azulgrana y le ha deseado "mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera profesional". EFE

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