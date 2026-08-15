Atendidas 16 personas en un incendio en una vivienda en Silla (Valencia)

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València, 15 ago (EFE).- Dieciséis personas han sido atendidas, entre ellas dos menores y una persona mayor de 70 años, por inhalación de humo y ansiedad, tras un incendio registrado en la madrugada de este sábado en una vivienda en el municipio de Silla (Valencia).

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, el aviso se recibió sobre las 4:30 horas por un incendio en un tercer piso de una finca de ocho alturas en la calle Vicente Alexandre de Silla, donde había personas atrapadas.

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El Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha detallado que hasta el lugar se desplazaron dos unidades del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), un Soporte Vital Básico (SVB) y un Transporte No Asistido (TNA) y Atención Primaria para atender a siete hombres y nueve mujeres.

Entre los afectados hay dos bomberos, dos menores de edad y una persona mayor de 70 años, según han informado las mismas fuentes.

Dos de estas personas, dos varones de 52 y 69 años, han sido trasladadas al Hospital de La Fe de València por inhalación de humo.

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Además, se movilizaron seis dotaciones de Catarroja, Paterna, Torrent y Silla, con un sargento de Torren, que lograron extinguir el fuego sobre las 8:00 horas. EFE