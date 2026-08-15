ARCO ya tiene nuevo director, con el reto de atraer grandes artistas y coleccionistas

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Cristina Lladó

Madrid, 15 ago (EFE).- La Feria de Arte Contemporáneo ARCOMadrid estrenará este octubre un nuevo director, Gonzalo Cabrera, que se pone al frente con el reto de posicionar la cita a nivel internacional, acompañar a las galerías y hacer la feria cada vez más atractiva para los grandes artistas y coleccionistas.

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Cabrera (Santa Cruz de la Palma, 1973) sustituirá así a la todavía directora, Maribel López, cuando en octubre asuma su nuevo cargo como directora de la Fundación Miró de Barcelona tras 7 años al frente de la feria de Madrid.

El reto le genera respeto pero no vértigo, ya que por su trayectoria profesional conoce bien la feria y el ecosistema español del arte contemporáneo integrado por museos, instituciones, galeristas, artistas y coleccionistas, asegura Cabrera, quien atiende a EFE telefónicamente desde su lugar de vacaciones.

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De hecho, su llegada a Ifema se produjo en 2025 como director de Cultura y Educación, (cargo que compatibilizará con el de director de ARCO) y tras seis años al frente de la Dirección General de Promoción Cultural y de la Dirección General de Cultura e Industrias Creativas de la Comunidad de Madrid.

"Es un reto apasionante que asumo con muchísimo respeto, porque ARCO es el evento probablemente más importante del arte contemporáneo que existe en España, una de las ferias más importantes a nivel internacional en Europa y muy bien posicionada en el resto de los continentes", asegura.

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Además, como dice, no le pilla de nuevas ya que estaba "muy cerca" de ARCO, de la directora y su equipo, pero desde un plano más estratégico, por lo que ahora se meterá "más en las agallas, por así decirlo, en las entrañas de lo que es la feria".

Para ello, lleva todo el verano en contacto con Maribel López, quien ya tenía íntegramente diseñada la feria de febrero de 2027 con un planteamiento que él va a asumir con el equipo actual, que es en verdad "una estructura muy sólida de gente que lleva muchísimos años trabajando en ARCO, siendo la feria esté el director que esté".

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"El diseño de la feria es de Maribel, que lo va a dejar prácticamente hecho. Yo lo que voy a hacer es ejecutar la producción, así que realmente tengo un año de margen, por así decirlo, para poder analizar, estudiar con profundidad y sobre todo escuchar. A mí me gusta mucho escuchar".

En cuanto a los grandes retos a futuro, Cabrera destaca posicionar ARCO dentro del mercado internacional y en un mundo del arte cambiante, como demuestra el reciente cierre de algunas grandes galerías internacionales.

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Por eso, considera fundamental "afinar la feria, acercarla, aproximarla a las necesidades que tiene el galerista y, por otro lado, hacerla cada vez más atractiva para el coleccionista y para los artistas, tanto nacionales como internacionales".

"Me gustaría mejorar la captación de coleccionismo; esos coleccionistas que en este momento no están viniendo y que están en países que ARCO no es tan conocido", un objetivo para el que también es muy importante que "artistas de renombre o de cierta posición apuesten fuertemente también por la feria".

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Cabrera también apuesta por impulsar "un nuevo coleccionismo y un nuevo grupo de coleccionistas, que son los que van a ir alimentando la feria a medida que continúen los años".

En su opinión, la clave para atraer galeristas, artistas y coleccionistas nuevos es la excelencia. "Si el producto que está ahí es excelente, es muy, muy difícil que alguien diga no quiero ir a ARCO", asegura.

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Todo ello sin olvidar al público y ese "espíritu un poco de los años 80, de Juana de Aizpuru, que dijo, oye, vamos a dar a conocer al público lo que es el arte contemporáneo, generando esa comunidad en torno a la feria. Eso me gusta, ese espíritu único me gusta". EFE

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