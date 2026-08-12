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Ya son veinte los detenidos en una operación con 1.500 kilos de cocaína en Galicia

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A Coruña, 12 ago (EFE).- La Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera han desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína, en la que se han detenido a 20 personas, entre ellas un agente, y se han incautado 1.500 kilos de cocaína.

La investigación, que sigue abierta, comenzó, según el instituto armado, en enero de 2025 tras el hallazgo de un semisumergible, presumiblemente utilizado para la introducción de cocaína en España a través de las costas gallegas, concretamente en la playa de Os Muiños de Muxía (A Coruña).

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Así, se acreditó la existencia de una organización criminal asentada en territorio de la Costa da Morte, en A Coruña, especializada en la introducción de grandes alijos de sustancias estupefacientes, cuyos integrantes desarrollaban su actividad delictiva en lugares aislados de la costa gallega, que requieren un especial conocimiento de la zona debido a su particular orografía.

Después de varios meses de investigación, los agentes detectaron que la organización planeaba llevar a cabo una nueva operación de tráfico de drogas por vía marítima con una embarcación de alta velocidad (EAV).

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Ante esta situación, se desplegó un amplio dispositivo policial durante la madrugada de este lunes que permitió detener a 20 personas, entre ellas un miembro de la Guardia Civil, y decomisar más de 1.500 kilos de cocaína cuando estaban siendo descargados en una zona apartada de la costa de A Coruña, concretamente en la playa de Arnela, en Muxía.

La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo Contra el Crimen Organizado con sede en Galicia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto con agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera.

La investigación, que sigue abierta, la dirige la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza nº 1 de la Audiencia Nacional. EFE

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