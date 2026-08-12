Siete modelos de gafas para el eclipse retiradas del mercado por riesgo de lesiones

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Madrid, 12 ago (EFE).- Autoridades de Consumo de varias comunidades autónomas han ordenado la retirada del mercado y la recuperación del producto de manos de los consumidores de siete modelos de gafas para el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares.

Son gafas de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro, Opticalia y Mó, según publica la Red de Alerta Nacional de Consumo, un sistema de intercambio de información entre las administraciones para retirar del mercado productos no alimentarios que representan un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.

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En la descripción del riesgo se explica que al colocárselas el usuario solo ve oscuridad y como reacción previsible estando de cara al sol es retirarlas un instante para encuadrar la posición y en ese intervalo sin protección los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar directa y se produce una lesión química o térmica en las células foveales de la retina.

La retirada de las gafas para el eclipse solar de la marca Mó, de Multiópticas, modelo 2508-RS003, ha sido notificada por la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno Balear.

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En el caso de las gafas de la marca Lionstar, modelo LSP1, el producto fue notificado por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, con la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas al igual que en el resto de las notificaciones.

Las gafas de la marca ECP Eye Care Proffesional han sido incluidas por los responsables de Consumo de la Junta de Castilla y León en la red de alerta.

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En cuanto a las gafas de la marca Pelispan, la orden de retirada del mercado se incluyó por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta.

También Galicia ha alertado de unas gafas de la marca Homanaje, modelo QW-50Z1 con las mismas irregularidades que implican riesgo de lesiones oculares.

Las gafas de la marca Orro con orden de retirada del mercado y prohibición de comercialización son del modelo O37-R, lote 2603-01 (fecha de fabricación 2026-03) notificada por la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja.

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Por su parte, la orden de inmovilización de las gafas de la marca Opticalia se incluyeron en la red de alerta por las autoridades del Gobierno de Aragón. EFE