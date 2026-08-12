Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Siete modelos de gafas para el eclipse retiradas del mercado por riesgo de lesiones

Guardar

Madrid, 12 ago (EFE).- Autoridades de Consumo de varias comunidades autónomas han ordenado la retirada del mercado y la recuperación del producto de manos de los consumidores de siete modelos de gafas para el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares.

Son gafas de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro, Opticalia y Mó, según publica la Red de Alerta Nacional de Consumo, un sistema de intercambio de información entre las administraciones para retirar del mercado productos no alimentarios que representan un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.

PUBLICIDAD

En la descripción del riesgo se explica que al colocárselas el usuario solo ve oscuridad y como reacción previsible estando de cara al sol es retirarlas un instante para encuadrar la posición y en ese intervalo sin protección los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar directa y se produce una lesión química o térmica en las células foveales de la retina.

La retirada de las gafas para el eclipse solar de la marca Mó, de Multiópticas, modelo 2508-RS003, ha sido notificada por la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno Balear.

PUBLICIDAD

En el caso de las gafas de la marca Lionstar, modelo LSP1, el producto fue notificado por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, con la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas al igual que en el resto de las notificaciones.

Las gafas de la marca ECP Eye Care Proffesional han sido incluidas por los responsables de Consumo de la Junta de Castilla y León en la red de alerta.

En cuanto a las gafas de la marca Pelispan, la orden de retirada del mercado se incluyó por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta.

También Galicia ha alertado de unas gafas de la marca Homanaje, modelo QW-50Z1 con las mismas irregularidades que implican riesgo de lesiones oculares.

Las gafas de la marca Orro con orden de retirada del mercado y prohibición de comercialización son del modelo O37-R, lote 2603-01 (fecha de fabricación 2026-03) notificada por la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja.

Por su parte, la orden de inmovilización de las gafas de la marca Opticalia se incluyeron en la red de alerta por las autoridades del Gobierno de Aragón. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eclipse solar total, en directo | Castilla-La Mancha envía un Es-Alert y Consumo retira nuevos modelos de gafas a horas del eclipse

España mira al cielo para contemplar un espectáculo único, eso sí no exento de riesgo: ha de hacerse con gafas homologadas

Eclipse solar total, en directo | Castilla-La Mancha envía un Es-Alert y Consumo retira nuevos modelos de gafas a horas del eclipse

Las mujeres jóvenes son el grupo más progresista de España; los hombres jóvenes, el más conservador

Un estudio de UGT revela que la fractura ideológica de la juventud española no es de edad, sino de género

Las mujeres jóvenes son el grupo más progresista de España; los hombres jóvenes, el más conservador

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 12 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 12 agosto

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Baleares equipara las bebidas energéticas al alcohol y el tabaco: prohíbe su venta a menores de 18 años con multas de hasta 60.000 euros

La norma autonómica, que entra en vigor este miércoles, impide en todo el archipiélago el suministro a menores de estos productos y califica su incumplimiento como infracción grave

Baleares equipara las bebidas energéticas al alcohol y el tabaco: prohíbe su venta a menores de 18 años con multas de hasta 60.000 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Partido Socialista de Marruecos responsabiliza a su gobierno por la precariedad que empuja a migrar y señala a Soros por el cruce masivo a Ceuta

El Partido Socialista de Marruecos responsabiliza a su gobierno por la precariedad que empuja a migrar y señala a Soros por el cruce masivo a Ceuta

Alemania quiere ampliar los poderes de acción de su aparato de inteligencia por el “conflicto híbrido” con Rusia y otros “adversarios que no respetan ninguna regla”

De dónde nace el temor al espionaje chino por la fábrica de coches eléctricos de SAIC Motor junto a la base naval de Ferrol

El ministro de Justicia de Marruecos, sobre Ceuta y Melilla: “Cada vez que nos reunimos con España planteamos la cuestión. Seguimos reivindicando nuestros territorios”

La Guardia Civil blinda la frontera de Ceuta y lanza un mensaje a los migrantes que están en Marruecos: “Si la pasas, te devuelven”

ECONOMÍA

Las mujeres jóvenes son el grupo más progresista de España; los hombres jóvenes, el más conservador

Las mujeres jóvenes son el grupo más progresista de España; los hombres jóvenes, el más conservador

Natalia Lara, experta en finanzas: “La forma más inteligente de usar una tarjeta de crédito es fingir que no lo es”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las mujeres jóvenes estudian más que nunca, pero ganan menos y trabajan más a tiempo parcial

Ver todo el fútbol la próxima temporada se dispara: LaLiga y la Champions costarán, como mínimo, 972 euros al año

DEPORTES

¿Son suficientes las vacaciones de los jugadores para evitar lesiones? “La clave está en cómo se les trata cuando llegan al club y cómo gestionan las cargas”

¿Son suficientes las vacaciones de los jugadores para evitar lesiones? “La clave está en cómo se les trata cuando llegan al club y cómo gestionan las cargas”

Bombazo Alcaraz: el jefe médico italiano de tenis cuestiona su lesión y apunta a una “debilidad mental”

Marta García, plata en los 5.000 metros: de aparcar el MIR a convertirse en una de las mejores fondistas de Europa

El Real Madrid femenino ya conoce su camino en la Champions League: evita los ‘cocos’ y le favorece el factor campo

El problema del coche de Fernando Alonso, según el exjefe de Aston Martin: “Necesitamos remontarnos unos cinco años atrás”