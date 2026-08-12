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Pep Chavarría ficha por el Chelsea hasta 2031

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Madrid, 12 ago (EFE).- El lateral izquierdo español Pep Chavarría, perteneciente al Rayo Vallecano, en el que jugó las últimas cuatro temporadas, ha fichado por el Chelsea de Xabi Alonso hasta 2031, según informó este miércoles el club londinense.

Chavarría, de 28 años, llega a Stamford Bridge para reforzar el lateral izquierdo después de la salida de Marc Cucurella al Real Madrid, convirtiéndose en una de las apuestas del conjunto inglés para la próxima temporada.

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"Estoy muy emocionado por empezar. Esto es un sueño para mí, ya que el Chelsea es uno de los clubes más grandes del mundo. Es una gran oportunidad, pero estoy preparado y trabajaré duro para ayudar al equipo a alcanzar el éxito. Hay mucha gente que me ha ayudado a llegar hasta aquí y tengo que dar las gracias a mi familia. Siempre me han apoyado y hoy solo es posible gracias a ellos", dijo Chavarría, en declaraciones ofrecidas por el club inglés.

Chavarria, por el que el Chelsea ha pagado una cantidad que ronda los veinte millones de euros y que tenía contrato con el Rayo hasta 2030, comenzó su carrera en el UE Figueres, equipo de su ciudad natal, hasta que en el verano de 2018 fichó por el UE Olot, club de la Tercera División española.

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En 2020 se marchó al Real Zaragoza, en Segunda, y su buen rendimiento le valió el traspaso en 2022 al Rayo Vallecano, en el que ha estado las últimas cuatro temporadas y del que se marcha tras disputar 105 partidos en Primera y jugar una final de la Liga Conferencia.

Su salida del Rayo Vallecano se lleva fraguando varias semanas puesto que desde que el Chelsea mostró interés en ficharlo el jugador se lo comunicó al club y mostró su expreso deseo de salir para impulsar su carrera profesional. EFE

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