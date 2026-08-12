Morant matiza su comparación entre Hitler y Núñez Feijoo y asume que se malinterpretó

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Madrid, 12 ago (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reconocido este miércoles que no cree que Alberto Núñez Feijoo "sea Hitler” y ha explicado que cuando acusó al líder popular de apoyar una coalición con Vox parecida a Hitler hubo "un poco" de pasada de frenada y otro de mala interpretación.

A una pregunta durante una entrevista en RNE centrada en si cuando hizo dicha comparación hubo una pasada de frenada por su parte o una mala interpretación de sus palabras, Morant ha reconocido que “un poco de cada”.

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“Me preguntaron si el odio empieza en la calle y luego llega a la política o al contrario. Y yo creo que el odio empieza en la política y luego llega a la calle”, ha respondido.

Luego ha aludido a que, en varias entrevistas a medios de comunicación, el dirigente de Vox José María Figaredo ha hecho varios llamamientos a la caza de las personas migrantes llegadas a Ceuta.

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“Hay odiadores en política que hablan de cazar personas, hablan de prioridad nacional, que son racistas, que son xenófobos. El fascismo empezó así”, ha declarado.

“No estoy diciendo que Feijoo sea Hitler, no estoy diciendo que las situaciones sean iguales, lo que estoy diciendo es que otros gobiernos fascistas empezaron así”, ha aclarado.

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En este sentido, se ha mostrado preocupada por los menores sin protección en Ceuta y ha pedido “trabajar en origen para que esa gente pueda vivir en su tierra, porque no huyen por placer, sino por necesidad”, y ha insistido en pedir “más responsabilidad a los políticos que generan odio en las calles con discursos xenófobos y racistas” porque “Mussolini, Franco y Hitler empezaron así”

También se ha preguntado para qué quiere el portavoz popular, Miguel Tellado, que se envíe a la Armada a Ceuta, siempre reconociendo que lo sucedido en Ceuta es un asunto complejo. EFE

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