Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Morant cree que Figaredo debería ser inhabilitado por sus palabras contra inmigrantres

Guardar

Madrid, 12 ago (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha opinado hoy que las palabras del diputado de Vox José María Figaredo, en las que pedía "cazar" a los inmigrantes tras la llegada masiva a Ceuta, justificarían su inhabilitación política.

Diana Morant, en declaraciones a RNE, ha cuestionado el sentido de estas palabras, o las del secretario general del PP, quien pidió enviar a la Armada a la costa de Ceuta, y ha elogiado la actitud de los cuerpos policiales españoles, por cumplir con su trabajo y por auxiliar a los inmigrantes y salvar vidas.

PUBLICIDAD

Al ser preguntada por sus recientes declaraciones, en las que estableció un paralelismo entre las políticas "xenófobas y racistas" de Hitler y las de los gobiernos de coalición del PP y Vox, y si "se pasó de frenada" o si sus palabras pudieron ser malinterpretadas, la ministra ha manifestado: "pues igual un poco de cada".

Morant ha señalado que el odio "empieza en la política y lo asume la calle", y ha recordado que el día que hizo esas declaraciones en Valencia aprobaban un presupuesto que prevé "dejar de proveer de sanidad o de una vivienda a los que ellos no consideran nacionales".

PUBLICIDAD

"Si en Valencia vas al hospital y no tienes una cama, o si no tienes una vivienda, no es culpa del inmigrante, es culpa del Consell", ha manifestado, y ha asegurado que en la política "hay ya muchos odiadores con grandes altavoces, que hablan de caza a personas, de prioridad nacional, que son racistas y que son xenófobos".

La ministra ha recordado que "el fascismo empezó así; el fascismo de Hitler empezó así", ha incidido en que eso está documentado y es historia, y ha insistido en que no compara al líder del PP, Núñez Feijoo, con Hitler ni está diciendo que las situaciones sean iguales.

"Lo que estoy diciendo es que otros gobiernos fascistas empezaron así", ha citado a Mussolini, a Franco y a Hitler, y ha reclamado más responsabilidad "a los políticos que están generando odio en las calles y generando discursos y políticas racistas, xenófobas e inhumanas".

Diana Morant ha corroborado su preocupación por la crisis migratoria y por la cantidad de personas que se juegan la vida por tratar de buscar una mejor, y ha opinado que "dice mucho de nosotros" que esas personas quieran llegar a España porque se sienten más seguras. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eclipse solar total, en directo | Castilla-La Mancha envía un Es-Alert y Consumo retira nuevos modelos de gafas a horas del eclipse

España mira al cielo para contemplar un espectáculo único, eso sí no exento de riesgo: ha de hacerse con gafas homologadas

Eclipse solar total, en directo | Castilla-La Mancha envía un Es-Alert y Consumo retira nuevos modelos de gafas a horas del eclipse

Ordenan la retirada de otro modelo más de gafas para el eclipse cuando apenas quedan unas horas para que se produzca

Los siete productos afectados pertenecen a las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro, Opticalia y Mó. Consumo las retira por riesgo de lesiones oculares

Ordenan la retirada de otro modelo más de gafas para el eclipse cuando apenas quedan unas horas para que se produzca

Las mujeres jóvenes son el grupo más progresista de España; los hombres jóvenes, el más conservador

Un estudio de UGT revela que la fractura ideológica de la juventud española no es de edad, sino de género

Las mujeres jóvenes son el grupo más progresista de España; los hombres jóvenes, el más conservador

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 12 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 12 agosto

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Partido Socialista de Marruecos responsabiliza a su gobierno por la precariedad que empuja a migrar y señala a Soros por el cruce masivo a Ceuta

El Partido Socialista de Marruecos responsabiliza a su gobierno por la precariedad que empuja a migrar y señala a Soros por el cruce masivo a Ceuta

Alemania quiere ampliar los poderes de acción de su aparato de inteligencia por el “conflicto híbrido” con Rusia y otros “adversarios que no respetan ninguna regla”

De dónde nace el temor al espionaje chino por la fábrica de coches eléctricos de SAIC Motor junto a la base naval de Ferrol

El ministro de Justicia de Marruecos, sobre Ceuta y Melilla: “Cada vez que nos reunimos con España planteamos la cuestión. Seguimos reivindicando nuestros territorios”

La Guardia Civil blinda la frontera de Ceuta y lanza un mensaje a los migrantes que están en Marruecos: “Si la pasas, te devuelven”

ECONOMÍA

Las mujeres jóvenes son el grupo más progresista de España; los hombres jóvenes, el más conservador

Las mujeres jóvenes son el grupo más progresista de España; los hombres jóvenes, el más conservador

Natalia Lara, experta en finanzas: “La forma más inteligente de usar una tarjeta de crédito es fingir que no lo es”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las mujeres jóvenes estudian más que nunca, pero ganan menos y trabajan más a tiempo parcial

Ver todo el fútbol la próxima temporada se dispara: LaLiga y la Champions costarán, como mínimo, 972 euros al año

DEPORTES

¿Son suficientes las vacaciones de los jugadores para evitar lesiones? “La clave está en cómo se les trata cuando llegan al club y cómo gestionan las cargas”

¿Son suficientes las vacaciones de los jugadores para evitar lesiones? “La clave está en cómo se les trata cuando llegan al club y cómo gestionan las cargas”

Bombazo Alcaraz: el jefe médico italiano de tenis cuestiona su lesión y apunta a una “debilidad mental”

Marta García, plata en los 5.000 metros: de aparcar el MIR a convertirse en una de las mejores fondistas de Europa

El Real Madrid femenino ya conoce su camino en la Champions League: evita los ‘cocos’ y le favorece el factor campo

El problema del coche de Fernando Alonso, según el exjefe de Aston Martin: “Necesitamos remontarnos unos cinco años atrás”