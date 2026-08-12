Morant cree que Figaredo debería ser inhabilitado por sus palabras contra inmigrantres

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Madrid, 12 ago (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha opinado hoy que las palabras del diputado de Vox José María Figaredo, en las que pedía "cazar" a los inmigrantes tras la llegada masiva a Ceuta, justificarían su inhabilitación política.

Diana Morant, en declaraciones a RNE, ha cuestionado el sentido de estas palabras, o las del secretario general del PP, quien pidió enviar a la Armada a la costa de Ceuta, y ha elogiado la actitud de los cuerpos policiales españoles, por cumplir con su trabajo y por auxiliar a los inmigrantes y salvar vidas.

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Al ser preguntada por sus recientes declaraciones, en las que estableció un paralelismo entre las políticas "xenófobas y racistas" de Hitler y las de los gobiernos de coalición del PP y Vox, y si "se pasó de frenada" o si sus palabras pudieron ser malinterpretadas, la ministra ha manifestado: "pues igual un poco de cada".

Morant ha señalado que el odio "empieza en la política y lo asume la calle", y ha recordado que el día que hizo esas declaraciones en Valencia aprobaban un presupuesto que prevé "dejar de proveer de sanidad o de una vivienda a los que ellos no consideran nacionales".

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"Si en Valencia vas al hospital y no tienes una cama, o si no tienes una vivienda, no es culpa del inmigrante, es culpa del Consell", ha manifestado, y ha asegurado que en la política "hay ya muchos odiadores con grandes altavoces, que hablan de caza a personas, de prioridad nacional, que son racistas y que son xenófobos".

La ministra ha recordado que "el fascismo empezó así; el fascismo de Hitler empezó así", ha incidido en que eso está documentado y es historia, y ha insistido en que no compara al líder del PP, Núñez Feijoo, con Hitler ni está diciendo que las situaciones sean iguales.

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"Lo que estoy diciendo es que otros gobiernos fascistas empezaron así", ha citado a Mussolini, a Franco y a Hitler, y ha reclamado más responsabilidad "a los políticos que están generando odio en las calles y generando discursos y políticas racistas, xenófobas e inhumanas".

Diana Morant ha corroborado su preocupación por la crisis migratoria y por la cantidad de personas que se juegan la vida por tratar de buscar una mejor, y ha opinado que "dice mucho de nosotros" que esas personas quieran llegar a España porque se sienten más seguras. EFE

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