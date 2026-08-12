Instalaciones cerradas y fiestas pospuestas en pueblos de Huelva por el fuego de Niebla

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Huelva, 12 ago (EFE).- Varios municipios de Huelva están acordado medidas preventivas como cierre de instalaciones municipales, suspensión de actividades al aire libre o posponer las fiestas a causa del humo que llega del incendio de Niebla, activo desde hace más de cinco días, siguiendo las recomendaciones e indicaciones de la Dirección de Coordinación de Emergencias.

El Ayuntamiento de Zalamea La Real ha informado este miércoles que, ante la nube de humo presente sobre la localidad, "todas las actividades en el exterior quedan suspendidas y la piscina municipal permanecerá cerrada hasta nueva orden".

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Además, se ha recomendado a la población que "cierre puertas y ventanas como medida de seguridad, evite salir al exterior y siga las indicaciones de los servicios de emergencia".

Otras localidades como Nerva e Higuera de la Sierra anunciaron ayer el cierre preventivo de la piscina municipal y, en el caso de la segunda, se suspendieron todas las actividades deportivas programadas al aire libre. Se está a la espera de conocer si se mantienen estas medidas para este miércoles.

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En el caso de Nerva, desde el Ayuntamiento se han habilitado además instalaciones deportivas para dar cobijo, descanso y manutención a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del operativo de extinción.

Entre los que ha acordado posponer sus fiestas están los municipios de Valverde del Camino -que este miércoles también ha amanecido con abundante presencia de humo- y Minas de Riotinto.

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En ambas localidades el inicio de la Feria de Agosto y de las fiestas en honor a San Roque 2026, respectivamente, estaba previsto para este miércoles 12 de agosto, si bien se ha decidido retrasar su inicio 48 horas, al próximo viernes, tanto para garantizar la seguridad de las personas como por solidaridad con el dispositivo que está trabajando en el incendio. EFE

lra/fs/cc