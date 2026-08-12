El Real Madrid vuelve al rosa 'pandemia' para su tercera equipación

Guardar

Madrid, 12 ago (EFE).- El Real Madrid y la firma deportiva Adidas presentaron este miércoles la tercera equipación para la temporada 2026-2027, que será rosa, un color que ya vistió para sus segundas equipaciones en la temporada 2014/2015 o en la 2020/2021, marcada por la pandemia de la Covid-19.

"La camiseta celebra el alcance global del Real Madrid y la pasión compartida que trasciende fronteras, idiomas y culturas. Inspirada en conceptos de unión y positividad, combina referencias al legado del club con una construcción moderna para dar lugar a un diseño distintivo y contemporáneo", remarca la firma deportiva.

PUBLICIDAD

En las dos temporadas anteriores en las que el conjunto blanco lució el rosa, no fueron sinónimo de éxito.

En la 2014/2015, bajo el mando de Carlo Ancelotti, el equipo levantó la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, pero ninguno de los tres títulos 'grandes'. En la 2020/2021, con los estadios aún cerrados, la entidad acabó sin ningún trofeo bajo el mando de Zinedine Zidane.

PUBLICIDAD

Ese año, además, el equipo lució el rosa en su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones en el mes de agosto ante el Manchester City, recordado por la derrota final por 2-1 y por los graves errores del central francés Raphael Varane.

El diseño de esta tercera equipación está inspirada en los "patrones geométricos" presentes en la "artesanía artística latinoamericana" y su resultado equilibra "tradición y modernidad" a través de las texturas y los detalles.

PUBLICIDAD

Pese al rosa predominante, los detalles en blanco roto están presentes en el cuello de pico, los puños, el logotipo de la marca deportiva, el escudo del Real Madrid y las tres bandas.

El kit se completa con pantalón y medias en el mismo tono rosa, con detalles en blanco roto a juego, y ya está disponible en las tiendas oficiales del Real Madrid. EFE

PUBLICIDAD