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Zverev, Djokovic y Jódar, en el mismo lado del cuadro de Cincinnati

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Washington, 11 ago (EFE).- El alemán Alexander Zverev, el serbio Novak Djokovic y el español Rafa Jódar quedaron este martes en el mismo lado del cuadro del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos), que comenzará este próximo jueves sin el italiano Jannik Sinner ni el español Carlos Alcaraz.

Todos ellos -Zverev, Djokovic y Jódar-, serán cabezas de serie, por lo que están exentos de disputar la primera ronda del torneo y arrancarán su camino hacia el título en la segunda ronda.

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Jódar, en semifinales de Canadá y virtualmente 11 del mundo, hará su debut en Cincinnati contra el ganador del duelo entre el canadiense Denis Shapovalov (n.43) y el francés Adrian Mannarino (n.47).

El enfrentamiento con Zverev, número 3 del mundo y primer cabeza de serie del torneo, podría darse en los cuartos de final, mientras que con Djokovic (n.5) se encontraría en semifinales.

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Zverev debutará con el británico Cameron Norrie (n.37) o con el croata Dino Prizmic (n.98) y Djokovic lo hará contra el argentino Thiago Agustín Tirante (n.65) o el británico Jan Choinski (n.77).

En ese mismo lado del cuadro también competirán los argentinos Tomás Martín Etcheverry -como cabeza de serie), Mariano Navone, Román Andrés Burruchaga y Camilo Ugo Carabelli, así como el chileno Alejandro Tabilo, también en segunda ronda.

Por el otro lado, destacan el canadiense Felix Auger-Aliassime (n.4), el ruso Danil Medvedev (n.6) o el estadounidense Taylor Fritz (n.8), así como el argentino Francisco Cerúndolo (n.23), el peruano Ignacio Buse (n.33) y el brasileño Joao Fonseca (n.27).

Los españoles Daniel Mérida y Pablo Carreño y los argentinos Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo empezarán en la primera ronda.

En el cuadro femenino, quedaron en el mismo lado la bielorrusa Aryna Sabalenka (n.1), la estadounidense Coco Gauff (n.4), la rusa Mirra Andreeva (n.5), la japonesa Naomi Osaka (n.13) o la ucraniana Elina Svitolina (n.9).

Sabalenka debutará contra la australiana Talia Gibson (n.74) o una jugadora proveniente de la ronda previa. La bielorrusa se jugará el número uno del mundo, que ostenta hace 95 semanas, acechada por la kazaja Elena Rybakina (n.2).

Rybakina podría salir de Toronto a solo cuatro puntos de Sabalenka (8670 a 8666) si gana el torneo.

En este mismo lado del cuadro que Sabalenka competirá la española Jessica Bouzas (n.63), que debutará contra la húngara Anna Bondar (n.78). Si gana, disputará la segunda ronda contra Osaka.

En el otro lado del cuadro, además de Rybakina, la estadounidense Jessica Pegula (n.3) o la polaca Iga Swiatek (n.8), defensora del título, son de las más destacadas.

También intentará avanzar por este lado del cuadro Venus Williams, con un balance de 0-10 este 2026, que buscará su primera victoria del año contra una rival procedente de las rondas previas. EFE

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