Tebas recuerda cómo nació su madridismo: “Mi hermano mayor es culé y yo del Madrid”

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Madrid, 11 ago (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, recordó cómo nació su afición por el fútbol y su madridismo, una pasión que surgió de forma aleatoria durante su infancia y que mantiene hasta la actualidad, a pesar de que su hermano mayor se decantó por el Barcelona.

"La primera vez que vi un partido no fue en directo. Recuerdo que vimos un clásico. Entonces nos dividimos, uno del Barça y otro del Madrid, y ya nos entró cierta pasión por el fútbol y por preocuparnos por lo que pasaba. A partir de ahí nació la afición por el fútbol", explicó Tebas en una entrevista a sixpointer el lunes.

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El dirigente explicó que posteriormente su tío le llevó a ver un partido y que aquella primera elección de equipo terminó marcando su relación con el fútbol: "La elección de equipos fue aleatoria y a partir de ahí mostramos interés por ese equipo. Mi hermano mayor sigue siendo culé y yo sigo siendo del Madrid".

Tebas recordó también sus años de juventud en Huesca, antes de dedicarse profesionalmente al fútbol, cuando compartía su afición por el Real Madrid con sus amigos del colegio, entre los que había también seguidores del Barcelona.

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Aquella rivalidad entre madridistas y culés estaba presente también en sus encuentros fuera del fútbol. "No había noche que no saliéramos a tomar copas que no terminásemos los del Barça contra los del Madrid", recordó Tebas, que rememoró las habituales discusiones y bromas entre ambos grupos.

Entre ellas, destacó una que todavía conserva en la memoria. "Cuando decíamos 'hemos ganado seis Copas de Europa', los del Barça decían: '¡Los dinosaurios también existen!'. Esa frase nunca la olvidaré", añadió Tebas, que mantiene así el recuerdo de aquellos años en los que su madridismo comenzó a forjarse entre los clásicos, las discusiones futbolísticas y las bromas con sus amigos de Huesca. EFE

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(VÍDEO)