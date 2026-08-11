Más de 600 efectivos afrontan la quinta noche contra el incendio de Niebla

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Huelva, 12 ago (EFE).- Más de 600 efectivos y abundante maquinaria pesada componen el dispositivo que continuará trabajando esta noche en las labores de extinción del incendio forestal declarado el pasado jueves Niebla (Huelva) que aún continúa activo tras recorrer una superficie de unas 25.000 hectáreas.

Según ha informado el Infoca, están sobre el terreno 275 efectivos del Infoca, 250 de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 24 del Ejército de Tierra, 16 de la Brif La Iglesuela y 16 de la de Pinofranqueado, 16 del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y 20 de la Diputación de Sevilla.

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Asimismo, se cuenta con 31 autobombas -13 del Infoca, 12 de la UME, 3 del Consorcio de Huelva y 3 de la Diputación de Sevilla- y 12 buldóceres.

Están activas una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y una Unidad de Meteorología y Transmisiones (UMMT).

Estos trabajos nocturnos llegan después de una jornada en la que se ha logrado ir "estrangulando" al fuego al reducir su propagación al 25 % respecto a hace tres días, según ha informado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

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Esta noche en el flanco norte se va a seguir trabajando con fuego técnico y maquinaria para continuar cerrando líneas de defensa que protejan definitivamente ese flanco.

En cuanto al sector este, la zona de entrada "Pata del caballo", también concentrará buena parte de los trabajos nocturnos para evitar que el fuego no siga avanzando.

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El resto del perímetro estará "bajo vigilancia constante y activa».

Se mantiene la Situación Operativa 2, las carreteras continúan cortadas y la población debe permanecer en alejamiento preventivo y evacuación de sus municipios. EFE

lra/fp