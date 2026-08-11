Evacuados tres pueblos más por el fuego en Riglos (Huesca), con más de 500 desalojados

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Zaragoza, 11 ago (EFE).- El incendio forestal declarado el lunes en las peñas de Riglos, en la comarca de la Hoya de Huesca y que afecta ya a 3.600 hectáreas, ha obligado a desalojar este martes los municipios de Bailo, Alastuey y Larués, lo que eleva a ocho los núcleos y a 530 las personas evacuadas.

Estas tres localidades, cuyos vecinos se dirigirán inicialmente al polideportivo Monte Oroel de Jaca, se suman a las de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero y Arbués, que alcanzaban las 156 personas desalojadas, según ha informado el Gobierno de Aragón.

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Precisamente, la vicepresidenta del ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, había afirmado este martes, tras la reunión del Cecopi, que los núcleos de Bailo y Alastuey se encontraban en la línea de proyección del fuego, aunque había matizado que los trabajos iban a tratar de "apurar" con el fin de evitar los desalojos.

Finalmente, a las 120 personas evacuadas el lunes en Villalangua, Salinas de Jaca, Ena y Centenero se han sumado este martes las 36 de Arbués, unas 250 de Bailo, 110 de Larués y 14 de Alastuey.

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En cuanto a la evolución del incendio, ha señalado que la noche ha sido "productiva" gracias a unas condiciones climatológicas favorables, aunque ello no ha impedido que el incendio haya avanzado.

El flanco derecho apenas ha progresado, ayudado por la existencia de un cortafuegos, mientras que el flanco izquierdo, en los sectores 1 y 3, se ha abierto hasta alcanzar en algunos puntos la carretera A-132 entre Villalangua y Puente la Reina.

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Los trabajos de este martes se centrarán en consolidar el flanco izquierdo y terminar de asegurar el derecho y la zona de cabeza.

A lo largo del día se incorporará una segunda sección de la Unidad Militar de Emergencias (UME), por lo que alrededor de 200 efectivos de la UME podrán trabajar simultáneamente sobre el terreno. EFE

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(foto) (vídeo)