Estabilizado el incendio en la pedanía de Inazares, en Moratalla (Murcia)

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Madrid, 12 ago (EFE).- El mando de extinción del incendio forestal declarado en la pedanía de Inazares, en el término municipal de Moratalla (Región de Murcia), ha dado por controlado el fuego en la noche del martes, ha informado 112 de esta comunidad autónoma.

La decisión se ha adoptado a las 23:12 horas, según ha detallado la fuente en su cuenta de la red social X.

Emergencias ha recordado que un incendio controlado es aquel que se ha conseguido asilar y detener su avance y propagación dentro de las líneas de control. EFE

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