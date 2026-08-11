Detenidos los padres de una bebé de tres meses muerta en Toro (Zamora)

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Zamora, 11 ago (EFE).- La Guardia Civil de Zamora ha detenido a los padres de una bebé de tres meses por su muerte, que se produjo la madrugada del pasado domingo en su domicilio de Toro (Zamora), han informado este martes fuentes del Instituto armado.

El aviso del fallecimiento de la niña tuvo lugar el domingo a las 12:45 horas, cuando los servicios sanitarios se desplazaron al domicilio, donde un familiar estaba a cargo de la bebé y comunicó que había muerto durante la noche por causas desconocidas.

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Al no tratarse de una muerte natural se activó la comisión judicial que, junto a agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, iniciaron la investigación para aclarar las circunstancias del suceso.

Tras el levantamiento del cadáver, que tuvo lugar a las 15:18 horas del domingo y después de una inspección ocular, la jueza del Tribunal de Instancia de Toro que se ha hecho cargo de las diligencias ordenó la detención de los padres hasta que se realizara la autopsia a la bebé y se aclararan las causas de su muerte.

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La autopsia se realizó la mañana del lunes y este martes está previsto que los progenitores pasen a disposición judicial para que la jueza decida si los deja en libertad o entran en prisión.

Las diligencias y la investigación judicial están por el momento declaradas secretas, por lo que no se conocen más detalles de las circunstancias del fallecimiento de la bebé. EFE

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