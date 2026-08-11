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Defensa organiza en Soria la segunda edición de las jornadas sobre uso responsable de la IA en el ámbito militar

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El Ministerio de Defensa celebrará los días 22 y 23 de septiembre en Soria la 'II Jornada de Inteligencia Artificial Responsable en el Ámbito Militar', un encuentro que busca promover un uso ético, transparente y seguro de la IA aplicada a la Defensa y la Seguridad.

La jornada, que tendrá lugar en el Palacio de la Audiencia de Soria, ha sido diseñada por la Secretaría de Estado de Defensa, a través del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC), junto con la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe).

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Según ha informado este martes el propio Ministerio, en la cita se reunirán expertos y representantes de empresas, universidades, centros de investigación e instituciones españolas vinculados al desarrollo y la aplicación responsable de la inteligencia artificial.

Las jornadas se dirigen a personal del Ministerio de Defensa y a profesionales vinculados al desarrollo y empleo de la IA procedentes del ámbito universitario, los centros de investigación y las empresas de los sectores tecnológico y de defensa.

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El programa combina mesas redondas, paneles de debate, una zona expositiva y actividades de networking, concebidas para favorecer la colaboración y el intercambio de conocimiento entre los distintos participantes.

COLABORACIÓN CON EMPRESAS Y DESARROLLO NACIONAL

Con este seminario se busca mantener la colaboración con las empresas nacionales del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, fomentar desarrollos nacionales de IA responsable que contribuyan a garantizar la soberanía tecnológica, promover la participación de universidades, centros de investigación y centros de pensamiento 'think tanks'.

También servirá para presentar las novedades del simulador táctico 'Nexus', que da continuidad a la iniciativa Inteligencia Artificial Responsable en el Ámbito Militar (REAIM, por sus siglas en inglés: Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain).

La cita de Soria da continuidad a la primera edición, celebrada en Jaén los días 20 y 21 de noviembre de 2025, y al impulso generado por la III Cumbre REAIM, celebrada en A Coruña los días 4 y 5 de febrero de 2026. Este encuentro internacional permitió avanzar hacia medidas concretas para trasladar a la práctica los principios de responsabilidad, control humano y gobernanza de la inteligencia artificial en el ámbito militar.

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EuropaPress

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