Cambio en patrón del viento abre "ventana de oportunidad" en el fuego de Niebla (Huelva)

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Huelva, 11 ago (EFE).- El incendio forestal declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) afronta su quinta jornada activo con un cambio en el patrón del viento" que abre, por primera vez en estos días, "una ventana de oportunidad" para que el dispositivo pueda tratar de frenar su avance y consolidar su superficie.

Así lo ha indicado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, este martes desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), quien, sin embargo, ha reconocido que, a pesar de esa circunstancia, al incendio, en el que trabaja un operativo de extinción compuesto por 652 efectivos y 225 medios de diversas administraciones, "aún le quedan días".

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"En el día de hoy, por primera vez, hay un cambio de patrón en el viento; estimémoslo así y tenemos que aprovecharlo. La planificación del día pasa por aprovechar este cambio de patrón, unido al buen trabajo que se ha hecho durante la noche", ha explicado.

Sanz ha valorado el trabajo realizado durante la noche, que ha permitido "cerrar el frente del oeste que amenazaba con abrir un nuevo foco" y ha recordado la complejidad de este fuego por los fenómenos convectivos.

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"Es un incendio terrible porque las amenazas vienen por todos lados. Normalmente los incendios tienen un flanco más agresivo, pero ya saben que este incendio se reproduce permanentemente por todas las zonas y los focos secundarios pueden aparecer por muchos sitios", ha señalado.

Para este martes, "la prioridad va a ser todo el norte, empezando por el noroeste, lo que nos va a permitir trabajar prácticamente todo el día -a partir de las 11 de la mañana- con una nueva situación: un viento del este", ha indicado.

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"Si todo transcurre según las previsiones meteorológicas, el viento del este nos podría minimizar el riesgo y permitir actuar con el máximo aprovechamiento para frenar avances importantes, como la superación de la zona de la Pata del Caballo", ha añadido.

La importancia de ese viento del este, ha incidido, es que "el riesgo que teníamos de que el fuego siguiera avanzando hacia la provincia de Sevilla y El Madroño se logrará reconducir".

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No obstante, Antonio Sanz ha remarcado la cautela: "En este incendio los cambios de viento, de circunstancias, la agresividad, la peligrosidad y los fenómenos convectivos nos trastocan muchísimo los planes, pero tenemos que contar las cosas como son".

El trabajo de la madrugada también ha logrado "estrechar un poco más la zona activa del incendio", lo que reduce la energía con la que ataca el fuego: "El incendio sigue activo. Quiero decir que, aunque se haya abierto esta ventana de oportunidad, aún le quedan días a este incendio, seamos sinceros y claros".

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"La extensión y el perímetro son muy grandes; aunque pudiéramos consolidar su dimensión, queda actuar sobre muchos kilómetros de perímetro, lo que requiere trabajar prácticamente metro a metro para sellar y evitar reactivaciones", ha precisado.

En lo relativo a la protección civil, 681 personas continúan bajo la medida de alejamiento preventivo en municipios como Niebla, Villarrasa, Berrocal, pedanías de El Madroño y núcleos de Zalamea la Real. De ellas, 61 permanecen en albergues habilitados en Valverde del Camino, Zalamea la Real y El Castillo de las Guardas.

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"Reitero lo de ayer: esto no es una recomendación, es una instrucción de obligado cumplimiento. No se puede volver a las casas ni intentar burlar la medida, porque el nivel de riesgo sigue siendo muy elevado", ha enfatizado el consejero, justificando también el corte de carreteras como las vías HU-3106, A-493, HU-5104 o SE-6402, entre otras.

Por otro lado, Sanz ha agradecido y reconocido el trabajo de las más de 600 efectivos que trabajan en el incendio y que "se están dejando la piel y la vida".

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"Cuando son tantos días, al estrés térmico hay que sumar lógicamente el cansancio acumulado de los días y el agotamiento", ha señalado para después pedirles que "sigamos, que luchemos todos y sigamos unidos, porque a este incendio se le va a poder ganar". EFE

lra/fs/cc