La segunda equipación del Elche será morada

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Elche (Alicante), 10 ago (EFE).- El Elche presentó este lunes su segunda equipación para la temporada 2026-2027, de color morado, una tonalidad poco habitual en las últimas temporadas del conjunto ilicitano.

La nueva camiseta, diseñada por la firma estadounidense Nike, fue presentada en las cuentas del club en redes sociales con un vídeo promocional en el que han participado jugadores del primer equipo masculino y del femenino.

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La equipación combina distintos tonos de violeta en las mangas y en el interior de la camiseta, adornado con puntos de un tono más claro.

El escudo y los dorsales aparecen en color dorado, al igual que la representación de la 'Palmera Imperial', uno de los símbolos de la ciudad de Elche.

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El club ilicitano también presentó la pasada semana su tercera equipación para la nueva temporada, de color negro, mientras que la primera mantiene los colores habituales del equipo. EFE

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