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Flamengo gana y recorta distancias con el líder Palmeiras

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São Paulo, 9 ago (EFE).- Flamengo se impuso este domingo al Vitória por 2-0 en la vigesimosegunda jornada de la liga brasileña y recortó distancias con el Palmeiras, líder del campeonato.

Gracias a esta victoria, el equipo de Río de Janeiro suma 42 puntos, seis menos que su máximo rival, que hoy empató sin goles con el Internacional.

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De esta forma, el ganador de la liga del año pasado evita que el Palmeiras abra una brecha difícil de salvar cuando queda menos de la mitad de la temporada.

Flamengo controló el partido desde el primer minuto, con pases rápidos y múltiples finalizaciones, mientras el Vitória luchaba por no verse rebasado.

La ofensiva del equipo comandado por Leonardo Jardim no tardó en dar resultado y, en el minuto 13, el chileno Éric Pulgar disparó con precisión al ángulo de la portería rival.

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Flamengo mantuvo la presión durante el resto del encuentro, sin apenas enfrentar situaciones de peligro en su área.

Esa comodidad se tradujo en un segundo gol, esta vez de Bruno Henrique, en el minuto 34 de la segunda parte tras un veloz contraataque.

El encuentro también le sirvió a Jardim para devolver al campo de juego a un ya recuperado Lucas Paquetá, después de que este sufriera una lesión en el partido del Mundial entre Brasil y Japón a finales de junio.

Palmeiras, por su parte, tuvo dificultades en convertir la posesión del balón en oportunidades de gol, pese a jugar en casa y enfrentarse a un equipo, el Internacional, que está cerca de la zona del descenso.

La dupla ofensiva formada por 'Flaco' López y Vítor Roque, recién recuperado de una lesión, se fue del estadio con las manos vacías ante la cerrada defensa del rival.

El Santos de Neymar cayó derrotado por 0-2 ante el Athletico Paranaense, con goles del colombiano Kevin Viveros, y ya se ubica en la zona de descenso.

Neymar no jugó porque cumple una suspensión automática tras ser expulsado del partido contra el Remo el último martes. EFE

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