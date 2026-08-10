El PP critica que el Gobierno se "envalentone" con Italia pero no con Marruecos tras Ceuta

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Barcelona, 10 ago (EFE).- El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha criticado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez se "envalentone" con Italia pero no lo haga con Marruecos, en alusión a las consecuencias de la crisis migratoria de Ceuta.

"¿Por qué España se envalentona con Italia y no lo hace con el país de donde vinieron todos los inmigrantes y violentaron nuestras fronteras, que es Marruecos?", ha cuestionado Bendodo en una rueda de prensa en Barcelona, tras la imposición de controles fronterizos a Italia por parte de España como respuesta a la suspensión del espacio Schengen del gobierno de Giorgia Meloni.

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"Sánchez no es capaz de solucionar la crisis interna en Ceuta y lo que ha hecho es abrir un conflicto diplomático con Italia", ha lamentado el dirigente del PP, que ha calificado de "error" las políticas del ejecutivo socialista que están, a su juicio, aislando "cada vez más" a España en Europa.

Bendodo ha acusado al presidente del Gobierno de "irresponsable" y "egoísta" por no "ponerse enfrente" de la crisis de Ceuta pese a que la situación en la frontera se siga "agravando".

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"El primero que tiene que dar la cara y dar explicaciones es el presidente y no escudarse a final de mes en algunos ministros", ha dicho Bendodo refiriéndose a la comparecencia ante el Congreso que realizarán los ministros de Defensa, Margarita Robles; Presidencia, Félix Bolaños; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Exteriores, José Manuel Albares. EFE

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(Vídeo)