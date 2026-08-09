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Jordy Caicedo firma un doblete para el triunfo de Huracán sobre San Lorenzo

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Buenos Aires, 9 ago (EFE).- El ecuatoriano Jordy Caicedo se transformó en el gran protagonista del domingo de fútbol del Torneo Clausura argentino al convertir los dos goles para el triunfo de Huracán a domicilio ante San Lorenzo, en una nueva edición del clásico porteño.

El nacido en Machala convirtió por duplicado para que el ‘Globo’ logre cortar una serie de casi 25 años sin poder sumar de a tres en su visita al Nuevo Gasómetro, ya que el último triunfo en ese estadio había sido el 9 de diciembre de 2001, por 1-0, producto de una anotación de Emanuel ‘Tito’ Villa.

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San Lorenzo terminó con diez jugadores el partido producto de una expulsión del portero paraguayo Orlando Gill, quien agredió a Lucas Blondel con un cabezazo en medio de una trifulca entre varios jugadores.

La gran controversia de la tarde fue el festejo de gol de Jordy Caicedo tras su primera conquista con el famoso ‘Topo Gigio’ llevándose las manos a las orejas frente a los simpatizantes de San Lorenzo.

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Minutos después del encuentro, el delantero decidió bajar el tono de la polémica y pidió disculpas por su celebración. “Quiero pedir disculpas por el acto que tuve dentro del campo de juego. Los que me conocen de cerca saben que eso no me caracteriza. Fue un momento de euforia”, explicó Caicedo.

El propio atacante contó que Diego Martínez decidió reemplazarlo porque ya tenía una tarjeta amarilla y podía quedar expuesto ante una eventual nueva infracción. “Me pone algo triste, me gusta jugar, competir y salir por ese gesto”, manifestó el ecuatoriano.

Más allá de la polémica, Caicedo destacó el significado de la victoria: “Es lindo hacer historia con este club”, afirmó, y dedicó el triunfo a su hija y a toda la hinchada quemera. EFE

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