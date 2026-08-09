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Estabilizado el incendio declarado en Huétor Santillán (Granada)

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Madrid, 10 ago (EFE).- El incendio declarado este domingo por la tarde en Huétor Santillán (Granada), ha quedado estabilizado durante la madrugada de este lunes, ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA) .

Según ha detallado el INFOCA, a través de un mensaje difundido en su perfil de la red social X, durante la jornada de este domingo han trabajado en la extinción del fuego dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros, un helicóptero de mano y tres semipesados, que se han retirado al ocaso.

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Además, por tierra han trabajado dos grupos de bomberos forestales, una Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales (Brica), un agente medioambiental, un equipo de mando y cuatro técnicos de operaciones (TOP). EFE

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