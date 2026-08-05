Hallan muerto a un recién nacido en A Coruña cuya madre negó el embarazo en el hospital

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A Coruña, 5 ago (EFE).- La Guardia Civil investiga la muerte de un recién nacido encontrado en un domicilio de Sada (A Coruña) después de que su madre fuese a urgencias con un fuerte sangrado y negara que estuviera embarazada, han informado a EFE fuentes jurídicas.

La mujer ingresó en urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña a finales de julio con una importante hemorragia.

El personal sanitario lo vinculó con un embarazo, aunque ella lo negó, si bien se detectó un cordón umbilical.

Se valoró una cesárea de urgencia, aunque instantes después se comprobó que su útero solo contenía los restos de la placenta, que fue extraída antes de tratar a la mujer por la fuerte pérdida de sangre.

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Ante la ausencia del bebé y la negativa de la madre, el personal sanitario alertó a la Guardia Civil, que se dirigió al domicilio de la mujer, donde encontraron muerto al recién nacido.

Ahora la autopsia determinará si el bebé nació sin vida o murió tras el parto. EFE