Los incendios provocan un corte en las telecomunicaciones que afecta a 40 municipios

Madrid, 24 jul (EFE).- Los incendios de Almorox (Toledo) y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) han generado un doble corte en la red de telecomunicaciones que ha afectado a cuarenta poblaciones de la región, según el Gobierno madrileño.

La Comunidad de Madrid está en contacto permanente con las operadoras de telecomunicaciones presentes en las zonas afectadas por los incendios forestales activos para abordar las incidencias en la cobertura.

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Las compañías de telecomunicaciones, que están coordinadas con el centro de mando, trabajan para restablecer el servicio con el apoyo de unidades móviles y han desplegado dispositivos de respaldo para garantizar la cobertura en Villa del Prado y Cenicientos.

En este momento no pueden realizar trabajos directos sobre algunos de los cortes por las condiciones en la zona. No obstante, están desplazando equipos técnicos a una de las zonas de corte donde sí pueden acceder, ha detallado el Ejecutivo madrileño en una nota de prensa.

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La Comunidad de Madrid vive una situación "crítica", con tres incendios "activos" de extrema gravedad: uno en Villa del Prado, que alcanza a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, que afecta a Pelayos de la Presa, y el declarado en Almorox (Toledo), que se reactivó al mediodía. EFE