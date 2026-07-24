Feijóo traslada su apoyo a los afectados por los incendios y pide máxima precaución

Madrid, 24 jul (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado este jueves su apoyo a las personas afectadas por los incendios forestales que afectan a varios puntos de España y ha pedido "máxima precaución" y que se siga su evolución por los canales oficiales de información.

"Mucho ánimo a todas las personas que se están viendo afectadas por los incendios y a los servicios de emergencias que los están atendiendo", ha escrito Feijóo en su cuenta de la red social X.

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El líder de la oposición ha indicado que ha contactado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien le ha informado de que la coincidencia de numerosos fuegos simultáneos en diferentes comunidades autónomas supone "un gran riesgo para muchos vecinos y sus bienes".

Asimismo, ha afirmado que la situación es "muy complicada" y requiere "una respuesta de las administraciones a la altura de un momento tan excepcional". EFE

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