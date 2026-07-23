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Viernes, 24 de julio de 2026

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CICLISMO TOUR

Alpe d´Huez (Francia). La penúltima etapa del Tour programa un recorrido clásico por los Alpes entre las localidades de Gap y el Alpe d´Huez, con dos puertos de segunda, uno de primera y la mítica cima con sus 21 curvas fuera de categoría al final de una jornada de 127.9 kilómetros. Por Luis Miguel Pascual y Carlos de Torres.

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BALONCESTO SELECCIÓN (F)

Madrid. El seleccionador nacional de baloncesto femenino, Miguel Méndez, presenta este viernes la lista de jugadoras convocadas para preparara partir de la próxima semana el Mundial que se disputará en Berlín del 4 al 13 de septiembre próximo, con la participación de dieciséis selecciones.

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AUTOMOVILISMO GP. DE HUNGRÍA

Redacción deportes. El Gran Premio de Hungría de Fórmula Uno, undécima cita de la temporada 2026, comienza este viernes en el histórico circuito de Hungaroring con los primeros entrenamientos libres.

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ATLETISMO CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Málaga. El Campeonato de España absoluto de atletismo regresa a Málaga como gran cita del calendario nacional en una edición en la que repartirá 38 títulos y servirá para definir buena parte del equipo que competirá en el Campeonato de Europa de Birmingham (Inglaterra).

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Campeonatos de España al aire libre, en Málaga (hasta 26)(FOTO).

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AUTOMOVILISMO

- Entrenamientos libres 1 (13:30-14:30) y 2 (17.00-18.00) del Gran Premio de Hungría, 11ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa de viernes a domingo en el Hungaroring. (FOTO)

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BALONCESTO

- El seleccionador nacional de baloncesto femenino, Miguel Méndez, presenta la lista de jugadoras convocadas para preparar el Mundial de Berlín. 12.00 Auditorio  de HM Hospitales Sanchinarro (Calle de Oña, 10, Hortaleza)

- Partido de las Estrellas de la WNBA en el United Center de Chicago, el hogar de los Bulls de la NBA.

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CICLISMO

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). 19ª etapa: Gap-Alpe d´Huez. de 127,9 kms. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

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FÚTBOL

- Entrenamiento del Barcelona con la presencia por primera vez de su último fichaje, el alemán Karim Adeyemi. Ciudad Deportiva Joan Gamper, 9.30. (VÍDEO)

- Primer partido de pretemporada del Barcelona, a puerta cerrada. Ciudad Deportiva Joan Gamper, 20.00. (FOTO)(VÍDEO)

- El Real Madrid se entrena junto al Alcorcón en un entrenamiento abierto a los medios desde las 17.30 a las 18.20 en el estadio Alfredo di Stéfano (FOTO)(VÍDEO)

- El presidente del Betis, Ángel Haro, y su director deportivo, Manu Fajardo, presentan a los tres primeros fichajes de la entidad, el uruguayo Facundo Bernal, Fran García y Diego Conde a las 13.00 horas en la ciudad deportiva bética.

- Amistoso Osasuna-Racing.

- Previa de la Copa de África 2026 de fútbol femenino en Marruecos

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FÚTBOL SALA

- Sorteo de la Supercopa que disputarán en el Palau Blaugrana Barça, Jaén Paraíso Interior, ElPozo Murcia y Palma Futsal del 5 al 6 de septiembre. Ciudad de Fútbol de Las Rozas, 12.00 horas

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GOLF

- LIV Golf. Torneo en Rocester (Reino Unido) (hasta 26).

- DP World Tour. 3M Open, en el TPC Twin Cities de Blaine (EEUU) (hasta 26).

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MOTOCICLISMO

-- Mundial de TrialGP. 4ª cita: Gran Premio de Gran Bretaña, en Anglesey (hasta 26).

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PIRAGÜISMO

- Campeonatos del Mundo de eslalon, en Oklahoma City (EEUU) (hasta 25). .

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TENIS

- Torneos ATP 250 de Kitzbuehel (Austria) (hasta 25) y Estoril (Portugal)(hasta 26).

- Torneos WTA 250 de Praga y Hamburgo (Alemania) (hasta 26).

- Rueda de prensa de Roberto Bautista en La Plana Sport Castellón centro deportivo para comunicar personalmente ante los medios de comunicación su retirada del tenis profesional (FOTO).

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WATERPOLO

- Copa del Mundo femenina, en Sydney (Australia) (hasta 26). Crónica del partido de semifinales de la Superfinal femenina de la Copa del Mundo en el que España se mide a Rusia. Parque Acuático olímpico de Sídney, 12.15.

. Crónica del partido por el quinto puesto de la Superfinal masculina de la Copa del Mundo en el que España se mide a Croacia. Parque Acuático olímpico de Sídney, 7.15.

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dep/EFE

Redacción EFE Deportes      

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