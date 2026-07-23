Espana agencias

Un velero se hunde tras chocar con unas orcas ante Estaca de Bares (A Coruña)

Guardar
Google icon

Ferrol, 23 jul (EFE).- Un velero se ha hundido este jueves a 1,3 millas de Estaca de Bares, en Mañón (A Coruña), tras sufrir una vía de agua tras chocar con unas orcas presentes en la zona, según ha informado Salvamento Marítimo.

El barco, bautizado como Idem, tenía a bordo a dos tripulantes, que fueron recogidos por una embarcación motora que navegaba por la zona y, más tarde, fueron trasladados, en buen estado, al cercano puerto de Cariño (A Coruña) por la Salvamar Shaula, que fue movilizada por el Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra (A Coruña).

PUBLICIDAD

El departamento público ha concretado que el helicóptero Helimer 401 inició una inspección del entorno para comprobar si el impacto de la unidad contra los cetáceos provocó algún tipo de contaminación.

Por su parte, la Axencia Galega de Emerxencias ha precisado que el 112 Galicia conoció el incidente poco después de las cinco de la tarde y que los propios ocupantes del velero alertaron de la presencia de las orcas cerca del barco, que estaba "sin timón y, por lo tanto, sin capacidad de maniobra". EFE

PUBLICIDAD

rs/maf/ram

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todo lo que se sabe de la agresión a militares en Berriozar durante la final del Mundial: “Venían armados, venían preparados y directamente agredieron a este grupo”

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para identificar a los autores de una agresión, mientras persisten las incógnitas sobre el móvil del ataque y la polémica por la supuesta presencia de simbología vinculada a Núcleo Nacional

Todo lo que se sabe de la agresión a militares en Berriozar durante la final del Mundial: “Venían armados, venían preparados y directamente agredieron a este grupo”

Diferencias entre el Parmesano, el Grana Padano y el Pecorino: características de los tres quesos curados más famosos de la cocina italiana

Aunque es común encontrar todas estas opciones en el supermercado, en queserías y cartas de restaurante, no todo el mundo conoce las diferencias que existen

Diferencias entre el Parmesano, el Grana Padano y el Pecorino: características de los tres quesos curados más famosos de la cocina italiana

Del miotragus de Baleares a los lagartos gigantes de Canarias: cerca del 75 % de las extinciones globales se producen en las islas

La introducción de especies invasoras, la agricultura o el urbanismo están provocando que la biodiversidad única de las zonas insulares desaparezca y cada vez sea más homogénea

Del miotragus de Baleares a los lagartos gigantes de Canarias: cerca del 75 % de las extinciones globales se producen en las islas

Del papel que desempeñó en el rescate de Plus Ultra al país del que proceden las joyas: las incógnitas que no aclara Zapatero con su versión

El expresidente rechazó las acusaciones que motivaron su imputación y defendió la legalidad de su actuación, pero varias de las cuestiones que más interés han despertado desde el inicio de la investigación continuaron sin una explicación detallada

Del papel que desempeñó en el rescate de Plus Ultra al país del que proceden las joyas: las incógnitas que no aclara Zapatero con su versión

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de la modelo Vania Millán y la cantante Nuria Fergó a los actores Javi Collado y Antonio Garrido

Los cuatro famosos estarán en el programa desde este jueves 23 de julio hasta el lunes 27

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de la modelo Vania Millán y la cantante Nuria Fergó a los actores Javi Collado y Antonio Garrido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Todo lo que se sabe de la agresión a militares en Berriozar durante la final del Mundial: “Venían armados, venían preparados y directamente agredieron a este grupo”

Todo lo que se sabe de la agresión a militares en Berriozar durante la final del Mundial: “Venían armados, venían preparados y directamente agredieron a este grupo”

Del papel que desempeñó en el rescate de Plus Ultra al país del que proceden las joyas: las incógnitas que no aclara Zapatero con su versión

La entrevista a Zapatero “ha sido una tomadura de pelo” para el PP: “El Gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación”

La entrevista de Zapatero en 10 frases: su relación con el rescate de Plus Ultra, el papel de sus hijas y el origen de las joyas millonarias

Zapatero no aclara el origen de las joyas: las cataloga de “regalo personal sin afán patrimonial” y esperará a estar ante el juez para dar explicaciones

ECONOMÍA

Cuándo se cobra la pensión en julio de 2026 según el banco: hasta cuatro días de diferencia entre entidades como CaixaBank, BBVA, Santander, ING...

Cuándo se cobra la pensión en julio de 2026 según el banco: hasta cuatro días de diferencia entre entidades como CaixaBank, BBVA, Santander, ING...

En qué consiste la nueva ‘Ley del Suelo’ de la Comunidad de Madrid: acelerar la construcción de viviendas y dar más poder a los ayuntamientos

El BCE congela los tipos de interés en el 2,25% tras el respiro de la inflación en junio

Ibai Llanos recibe una multa por publicidad encubierta en La Velada: la CNMC sanciona con hasta 1.780 euros a dos ‘influencers’ más

Más de la mitad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibe otra ayuda social: el subsidio por desempleo es la más frecuente

DEPORTES

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos

Adeyemi y los curiosos tiempos que ha seguido el FC Barcelona: siete días desde su llegada, sin entrenar y un anuncio oficial tardío