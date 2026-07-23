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Suspendido el servicio de cinco líneas de autobuses interurbanos en Madrid por incendios

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Madrid, 24 jul (EFE).- Este viernes quedará suspendido temporalmente en la Comunidad de Madrid el servicio de las líneas interurbanas 541, 545, 546, 547 y 548 como consecuencia de la situación provocada por los incendios forestales que permanecen activos en la región y por motivos de seguridad, según el Gobierno autonómico.

La Comunidad de Madrid ha movilizado nueve autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) para colaborar con los servicios de emergencia en las labores de evacuación y traslado de los vecinos de los municipios afectados por los incendios forestales, ha detallado en una nota de prensa.

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La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras mantiene estos vehículos a disposición del operativo de emergencias para que puedan intervenir de manera inmediata y trasladar a las personas evacuadas hasta los puntos que determinen los responsables del dispositivo, en función de la evolución de los incendios y de las necesidades que puedan producirse.

En Villamanta, en estos momentos permanecen movilizados cuatro autobuses interurbanos, preparados para intervenir de forma inmediata si fuera necesario reforzar las evacuaciones o atender nuevas necesidades de transporte.

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En Navas del Rey, la Comunidad de Madrid mantiene otros tres autobuses movilizados y a disposición de los servicios de emergencia para realizar posibles traslados.

Además, durante la jornada de mañana, la línea 551 limitará temporalmente su recorrido y establecerá su cabecera en Navas del Rey.

En Pelayos de la Presa, dos autobuses interurbanos se encuentran ya operativos y están realizando el traslado de los vecinos evacuados hasta Chapinería, de acuerdo con las indicaciones de los responsables del operativo de emergencia.

Como consecuencia de la situación provocada por los incendios y por motivos de seguridad, mañana quedará suspendido temporalmente el servicio de las líneas interurbanas 541, 545, 546, 547 y 548, lo que afectará a los municipios de Cenicientos y Villa del Prado, entre otros.

Estas modificaciones se mantendrán condicionadas a la evolución de los incendios y a las indicaciones de los servicios de emergencia. EFE

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