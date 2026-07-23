Espana agencias

Rahm se desinfla en la primera jornada del Reino Unido, con un espectacular Herbert

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 23 jul (EFE).- El jugador australiano Lucas Herbert se situó como primer líder del torneo de Reino Unido de LIV, la liga saudí de golf, después de una espectacular primera jornada disputada este jueves, en la que firmó una tarjeta con un ‘eagle’ y nueve ‘birdies’, mientras que el español Jon Rahm tuvo un mal comienzo y quedó a doce golpes de la cabeza.

Herbert, con -11, se mostró intratable, con tres golpes de diferencia respecto al estadounidense Bryson DeChambeau y cinco sobre el inglés Tyrrell Hatton y el también norteamericano Varner Harold III.

PUBLICIDAD

Rahm, que afrontaba el torneo con opciones de certificar su tercera corona consecutiva en LIV en caso de ganar y de que DeChambeau no quede segundo en solitario, protagonizó una aciaga vuelta, con +1, con lo que tiene muy difícil alcanzar al líder.

El australiano, de 30 años y número 69 en la clasificación mundial, tuvo un inicio sobresaliente después de que la semana pasada, en el Abierto Británico, fuera uno de los tres jugadores que igualó el récord de la ronda más baja en la historia de los ‘majors' con 62 golpes.

PUBLICIDAD

Herbert, que acabó sexto empatado en el último grande de la temporada, hizo cinco ‘birdies’ en los primeros nueve hoyos y redondeó su actuación con otros cuatro y un ‘eagle’.

El torneo que se celebra en Rocester, en el centro de Inglaterra, suponía para Rahm tratar de amarrar su tercer título en LIV y desquitarse de su discreta actuación en el Abierto Británico, donde acabó en el puesto 46.

El golfista vasco empezó por encima del par en el primer hoy, aunque pareció sobreponerse con dos ‘birdies’.

Pero entre el hoyo 7 y el 11 cometió cuatro ‘bogeys’, que logró maquillar con dos ‘birdies’ para poner el +1.

De no lograr conquistar su tercera corona de LIV en el Reino Unido, al exnúmero uno del mundo le quedarían otros dos torneos, en Nueva York e Indianápolis (Estados Unidos) en agosto.

El mejor español fue el madrileño Luis Masaveu, con -4, mientras que sus compañeros de los Fireballs, Sergio García y Josele Ballester finalizaron con el par del campo.

El cuarto integrante del equipo español, David Puig, volvió a tener una mala actuación, en línea con los últimos torneos que ha disputado, y finalizó con +1 como Rahm. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todo lo que se sabe de la agresión a militares en Berriozar durante la final del Mundial: “Venían armados, venían preparados y directamente agredieron a este grupo”

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para identificar a los autores de una agresión, mientras persisten las incógnitas sobre el móvil del ataque y la polémica por la supuesta presencia de simbología vinculada a Núcleo Nacional

Todo lo que se sabe de la agresión a militares en Berriozar durante la final del Mundial: “Venían armados, venían preparados y directamente agredieron a este grupo”

Diferencias entre el Parmesano, el Grana Padano y el Pecorino: características de los tres quesos curados más famosos de la cocina italiana

Aunque es común encontrar todas estas opciones en el supermercado, en queserías y cartas de restaurante, no todo el mundo conoce las diferencias que existen

Diferencias entre el Parmesano, el Grana Padano y el Pecorino: características de los tres quesos curados más famosos de la cocina italiana

Del miotragus de Baleares a los lagartos gigantes de Canarias: cerca del 75 % de las extinciones globales se producen en las islas

La introducción de especies invasoras, la agricultura o el urbanismo están provocando que la biodiversidad única de las zonas insulares desaparezca y cada vez sea más homogénea

Del miotragus de Baleares a los lagartos gigantes de Canarias: cerca del 75 % de las extinciones globales se producen en las islas

Del papel que desempeñó en el rescate de Plus Ultra al país del que proceden las joyas: las incógnitas que no aclara Zapatero con su versión

El expresidente rechazó las acusaciones que motivaron su imputación y defendió la legalidad de su actuación, pero varias de las cuestiones que más interés han despertado desde el inicio de la investigación continuaron sin una explicación detallada

Del papel que desempeñó en el rescate de Plus Ultra al país del que proceden las joyas: las incógnitas que no aclara Zapatero con su versión

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de la modelo Vania Millán y la cantante Nuria Fergó a los actores Javi Collado y Antonio Garrido

Los cuatro famosos estarán en el programa desde este jueves 23 de julio hasta el lunes 27

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de la modelo Vania Millán y la cantante Nuria Fergó a los actores Javi Collado y Antonio Garrido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Todo lo que se sabe de la agresión a militares en Berriozar durante la final del Mundial: “Venían armados, venían preparados y directamente agredieron a este grupo”

Todo lo que se sabe de la agresión a militares en Berriozar durante la final del Mundial: “Venían armados, venían preparados y directamente agredieron a este grupo”

Del papel que desempeñó en el rescate de Plus Ultra al país del que proceden las joyas: las incógnitas que no aclara Zapatero con su versión

La entrevista a Zapatero “ha sido una tomadura de pelo” para el PP: “El Gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación”

La entrevista de Zapatero en 10 frases: su relación con el rescate de Plus Ultra, el papel de sus hijas y el origen de las joyas millonarias

Zapatero no aclara el origen de las joyas: las cataloga de “regalo personal sin afán patrimonial” y esperará a estar ante el juez para dar explicaciones

ECONOMÍA

Cuándo se cobra la pensión en julio de 2026 según el banco: hasta cuatro días de diferencia entre entidades como CaixaBank, BBVA, Santander, ING...

Cuándo se cobra la pensión en julio de 2026 según el banco: hasta cuatro días de diferencia entre entidades como CaixaBank, BBVA, Santander, ING...

En qué consiste la nueva ‘Ley del Suelo’ de la Comunidad de Madrid: acelerar la construcción de viviendas y dar más poder a los ayuntamientos

El BCE congela los tipos de interés en el 2,25% tras el respiro de la inflación en junio

Ibai Llanos recibe una multa por publicidad encubierta en La Velada: la CNMC sanciona con hasta 1.780 euros a dos ‘influencers’ más

Más de la mitad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibe otra ayuda social: el subsidio por desempleo es la más frecuente

DEPORTES

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos

Adeyemi y los curiosos tiempos que ha seguido el FC Barcelona: siete días desde su llegada, sin entrenar y un anuncio oficial tardío