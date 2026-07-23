Rahm se desinfla en la primera jornada del Reino Unido, con un espectacular Herbert

Redacción deportes, 23 jul (EFE).- El jugador australiano Lucas Herbert se situó como primer líder del torneo de Reino Unido de LIV, la liga saudí de golf, después de una espectacular primera jornada disputada este jueves, en la que firmó una tarjeta con un ‘eagle’ y nueve ‘birdies’, mientras que el español Jon Rahm tuvo un mal comienzo y quedó a doce golpes de la cabeza.

Herbert, con -11, se mostró intratable, con tres golpes de diferencia respecto al estadounidense Bryson DeChambeau y cinco sobre el inglés Tyrrell Hatton y el también norteamericano Varner Harold III.

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Rahm, que afrontaba el torneo con opciones de certificar su tercera corona consecutiva en LIV en caso de ganar y de que DeChambeau no quede segundo en solitario, protagonizó una aciaga vuelta, con +1, con lo que tiene muy difícil alcanzar al líder.

El australiano, de 30 años y número 69 en la clasificación mundial, tuvo un inicio sobresaliente después de que la semana pasada, en el Abierto Británico, fuera uno de los tres jugadores que igualó el récord de la ronda más baja en la historia de los ‘majors' con 62 golpes.

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Herbert, que acabó sexto empatado en el último grande de la temporada, hizo cinco ‘birdies’ en los primeros nueve hoyos y redondeó su actuación con otros cuatro y un ‘eagle’.

El torneo que se celebra en Rocester, en el centro de Inglaterra, suponía para Rahm tratar de amarrar su tercer título en LIV y desquitarse de su discreta actuación en el Abierto Británico, donde acabó en el puesto 46.

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El golfista vasco empezó por encima del par en el primer hoy, aunque pareció sobreponerse con dos ‘birdies’.

Pero entre el hoyo 7 y el 11 cometió cuatro ‘bogeys’, que logró maquillar con dos ‘birdies’ para poner el +1.

De no lograr conquistar su tercera corona de LIV en el Reino Unido, al exnúmero uno del mundo le quedarían otros dos torneos, en Nueva York e Indianápolis (Estados Unidos) en agosto.

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El mejor español fue el madrileño Luis Masaveu, con -4, mientras que sus compañeros de los Fireballs, Sergio García y Josele Ballester finalizaron con el par del campo.

El cuarto integrante del equipo español, David Puig, volvió a tener una mala actuación, en línea con los últimos torneos que ha disputado, y finalizó con +1 como Rahm. EFE

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