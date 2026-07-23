Espana agencias

PP y Vox defienden en solitario en el Congreso su rechazo a la quita de deuda autonómica

Guardar
Google icon

Madrid, 23 jul (EFE).- PP y Vox han defendido este jueves en el Congreso, sin recibir ningún otro apoyo desde la tribuna, sus enmiendas a la totalidad de devolución del proyecto de ley que permitirá condonar algo más de 83.000 millones de euros de la deuda acumulada por las comunidades del régimen común que lo soliciten.

A falta de la votación, que se producirá al final del pleno, todos los grupos que han intervenido han expresado su rechazo a las enmiendas, en las que PP y Vox han argumentando que la ley solo mutualiza la deuda, no la condona, y favorece así a las comunidades más despilfarradoras, sin exigir a cambio ningún tipo de disciplina fiscal.

PUBLICIDAD

En nombre del PP, Juan Bravo se ha remontado al origen del proyecto para denunciar que la ley fue el "precio" que exigió ERC para investir a Pedro Sánchez y reclamar una reforma consensuada del sistema de financiación autonómica, no una que "solo se la compra Cataluña".

"Ni condonan, ni ayudan, ni reforman; compran voluntades para que el señor Sánchez siga siendo presidente y lo peor es que lo hacen con el dinero de todos los españoles" ha señalado Bravo, añadiendo que a eso mucha gente lo llama "corrupción política".

PUBLICIDAD

En la misma línea, el portavoz de Vox, Pablo Sáez, ha recordado que la deuda no desaparece, solo "cambia de bolsillo", y envía el mensaje "devastador" de que "no merece la pena ser responsable en la gestión ni contener el gasto".

El socialista Alejandro Soler ha acusado al PP de buscar "excusas" y ha aventurado que sus gobiernos autonómicos en realidad "hacen palmas" pensando en la condonación de su deuda y que la formación de Alberto Núñez Feijóo lo que querría es que el Gobierno les obligue a aceptarla.

Por Sumar, Carlos Martín, ha anunciado que su grupo se propone "mejorar" el proyecto durante su tramitación parlamentaria introduciendo un límite de tiempo en el que las comunidades que se acojan a la quita no puedan establecer rebajas de impuestos.

Los partidos independentistas catalanes han rechazado también las enmiendas de PP y Vox. ERC, en palabras de Teresa Jordà, ha negado que la condonación sea un "privilegio" para los catalanes, ya que Cataluña "sale ganando", pero también "beneficia a todos los territorios".

A su vez, Junts, por boca de su diputado Josep Maria Cruset, ha indicado que facilitará la tramitación de este proyecto de ley, pero ha avisado de que su intención es conseguir la condonación de la totalidad de la deuda catalana.

Desde el Grupo Mixto, Podemos ha pedido que esta condonación sirva para reforzar los servicios públicos y no para rebajar los impuestos a los más ricos; el BNG ha dicho que la deuda es consecuencia de la "mala gestión" del PP; Coalición Canaria, que la fórmula escogida "no es justa"; y la diputada de Compromís Águeda Micó, que esta es una oportunidad de "hacer justicia con la Comunidad Valenciana". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todo lo que se sabe de la agresión a militares en Berriozar durante la final del Mundial: “Venían armados, venían preparados y directamente agredieron a este grupo”

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para identificar a los autores de una agresión, mientras persisten las incógnitas sobre el móvil del ataque y la polémica por la supuesta presencia de simbología vinculada a Núcleo Nacional

Todo lo que se sabe de la agresión a militares en Berriozar durante la final del Mundial: “Venían armados, venían preparados y directamente agredieron a este grupo”

Diferencias entre el Parmesano, el Grana Padano y el Pecorino: características de los tres quesos curados más famosos de la cocina italiana

Aunque es común encontrar todas estas opciones en el supermercado, en queserías y cartas de restaurante, no todo el mundo conoce las diferencias que existen

Diferencias entre el Parmesano, el Grana Padano y el Pecorino: características de los tres quesos curados más famosos de la cocina italiana

Del miotragus de Baleares a los lagartos gigantes de Canarias: cerca del 75 % de las extinciones globales se producen en las islas

La introducción de especies invasoras, la agricultura o el urbanismo están provocando que la biodiversidad única de las zonas insulares desaparezca y cada vez sea más homogénea

Del miotragus de Baleares a los lagartos gigantes de Canarias: cerca del 75 % de las extinciones globales se producen en las islas

Del papel que desempeñó en el rescate de Plus Ultra al país del que proceden las joyas: las incógnitas que no aclara Zapatero con su versión

El expresidente rechazó las acusaciones que motivaron su imputación y defendió la legalidad de su actuación, pero varias de las cuestiones que más interés han despertado desde el inicio de la investigación continuaron sin una explicación detallada

Del papel que desempeñó en el rescate de Plus Ultra al país del que proceden las joyas: las incógnitas que no aclara Zapatero con su versión

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de la modelo Vania Millán y la cantante Nuria Fergó a los actores Javi Collado y Antonio Garrido

Los cuatro famosos estarán en el programa desde este jueves 23 de julio hasta el lunes 27

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de la modelo Vania Millán y la cantante Nuria Fergó a los actores Javi Collado y Antonio Garrido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Todo lo que se sabe de la agresión a militares en Berriozar durante la final del Mundial: “Venían armados, venían preparados y directamente agredieron a este grupo”

Todo lo que se sabe de la agresión a militares en Berriozar durante la final del Mundial: “Venían armados, venían preparados y directamente agredieron a este grupo”

Del papel que desempeñó en el rescate de Plus Ultra al país del que proceden las joyas: las incógnitas que no aclara Zapatero con su versión

La entrevista a Zapatero “ha sido una tomadura de pelo” para el PP: “El Gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación”

La entrevista de Zapatero en 10 frases: su relación con el rescate de Plus Ultra, el papel de sus hijas y el origen de las joyas millonarias

Zapatero no aclara el origen de las joyas: las cataloga de “regalo personal sin afán patrimonial” y esperará a estar ante el juez para dar explicaciones

ECONOMÍA

Cuándo se cobra la pensión en julio de 2026 según el banco: hasta cuatro días de diferencia entre entidades como CaixaBank, BBVA, Santander, ING...

Cuándo se cobra la pensión en julio de 2026 según el banco: hasta cuatro días de diferencia entre entidades como CaixaBank, BBVA, Santander, ING...

En qué consiste la nueva ‘Ley del Suelo’ de la Comunidad de Madrid: acelerar la construcción de viviendas y dar más poder a los ayuntamientos

El BCE congela los tipos de interés en el 2,25% tras el respiro de la inflación en junio

Ibai Llanos recibe una multa por publicidad encubierta en La Velada: la CNMC sanciona con hasta 1.780 euros a dos ‘influencers’ más

Más de la mitad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibe otra ayuda social: el subsidio por desempleo es la más frecuente

DEPORTES

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos

Adeyemi y los curiosos tiempos que ha seguido el FC Barcelona: siete días desde su llegada, sin entrenar y un anuncio oficial tardío