PP y Vox defienden en solitario en el Congreso su rechazo a la quita de deuda autonómica

Madrid, 23 jul (EFE).- PP y Vox han defendido este jueves en el Congreso, sin recibir ningún otro apoyo desde la tribuna, sus enmiendas a la totalidad de devolución del proyecto de ley que permitirá condonar algo más de 83.000 millones de euros de la deuda acumulada por las comunidades del régimen común que lo soliciten.

A falta de la votación, que se producirá al final del pleno, todos los grupos que han intervenido han expresado su rechazo a las enmiendas, en las que PP y Vox han argumentando que la ley solo mutualiza la deuda, no la condona, y favorece así a las comunidades más despilfarradoras, sin exigir a cambio ningún tipo de disciplina fiscal.

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En nombre del PP, Juan Bravo se ha remontado al origen del proyecto para denunciar que la ley fue el "precio" que exigió ERC para investir a Pedro Sánchez y reclamar una reforma consensuada del sistema de financiación autonómica, no una que "solo se la compra Cataluña".

"Ni condonan, ni ayudan, ni reforman; compran voluntades para que el señor Sánchez siga siendo presidente y lo peor es que lo hacen con el dinero de todos los españoles" ha señalado Bravo, añadiendo que a eso mucha gente lo llama "corrupción política".

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En la misma línea, el portavoz de Vox, Pablo Sáez, ha recordado que la deuda no desaparece, solo "cambia de bolsillo", y envía el mensaje "devastador" de que "no merece la pena ser responsable en la gestión ni contener el gasto".

El socialista Alejandro Soler ha acusado al PP de buscar "excusas" y ha aventurado que sus gobiernos autonómicos en realidad "hacen palmas" pensando en la condonación de su deuda y que la formación de Alberto Núñez Feijóo lo que querría es que el Gobierno les obligue a aceptarla.

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Por Sumar, Carlos Martín, ha anunciado que su grupo se propone "mejorar" el proyecto durante su tramitación parlamentaria introduciendo un límite de tiempo en el que las comunidades que se acojan a la quita no puedan establecer rebajas de impuestos.

Los partidos independentistas catalanes han rechazado también las enmiendas de PP y Vox. ERC, en palabras de Teresa Jordà, ha negado que la condonación sea un "privilegio" para los catalanes, ya que Cataluña "sale ganando", pero también "beneficia a todos los territorios".

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A su vez, Junts, por boca de su diputado Josep Maria Cruset, ha indicado que facilitará la tramitación de este proyecto de ley, pero ha avisado de que su intención es conseguir la condonación de la totalidad de la deuda catalana.

Desde el Grupo Mixto, Podemos ha pedido que esta condonación sirva para reforzar los servicios públicos y no para rebajar los impuestos a los más ricos; el BNG ha dicho que la deuda es consecuencia de la "mala gestión" del PP; Coalición Canaria, que la fórmula escogida "no es justa"; y la diputada de Compromís Águeda Micó, que esta es una oportunidad de "hacer justicia con la Comunidad Valenciana". EFE

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