Espana agencias

Orejas para El Cid y Escribano con una muy notable corrida de Victorino en Santander

Guardar
Google icon

Juan Antonio Sandoval

Santander, 23 jul (EFE).- Victorino Martín ha lidiado una corrida bien presentada, en sus diferentes hechuras, y de muy notable juego en la sexta del abono de la Feria de Santiago de Santander, en la que El Cid y Manuel Escribano han obtenido una oreja cada uno.

PUBLICIDAD

El Cid le ha cortado una oreja al cuarto por un quehacer de más a menos, concentradas en el inicio muletero las frondosas series de naturales profundos, magníficas, ligadas, rítmicas, soportando estoico los amagos del cuatreño de vencerse hacia el diestro, hasta que un parón a la altura de los tobillos mediada la faena marcó el declive de una obra que iba para trasteo grande y que aún ofreció algunos pasajes templados antes de otro pinchazo y una estocada arriba.

El primero ha sido ovacionado de salida, largo, fino, hocico de rata, tocadito arriba de pitones, manifestación exacta del toro prototípico de Victorino, que nunca se ha entregado en el engaño de El Cid, que ha intentado empujar hacia adelante unas embestidas mentirosas y traicioneras y lo ha pinchado hasta cuatro veces.

PUBLICIDAD

El cinqueño que ha hecho segundo ha tenido una nobleza extraordinaria y un poder muy limitado, lo que ha impedido a Manuel Escribano, que lo ha banderilleado con ajuste, apretarlo por abajo, siendo el muleteo un amplio catálogo de diversas alturas a las que conducir al toro, de necesarias pausas entre pases, de sutiles bamboleos de la muleta.

 Ha aflorado la versión más enclasada del matador sevillano, que ha ejecutado una obra preciosista, sutil y muy templada con poco eco en las plateas, emborronada con una estocada caída.

Escribano ha recibido al quinto con largas cambiadas de rodillas, una en los medios frente a chiqueros y otras dos al hilo de las tablas, ha vuelto a poner los palos con especial ajuste en el tercer par y ha ejecutado la estocada de la tarde y una de las mejores de la feria, volcándose sobre los pitones, que han viajado a centímetros de la bragueta, y enterrando el acero casi en el hoyo de las agujas, después de apurar mientras duró las acometidas potables del ‘victorino’, al que cortó una oreja.

El otro astado de cinco años del encierro (3º) ha regalado un gran pitón izquierdo a Tomás Rufo, que ha conseguido una serie de cuatro naturales y el de pecho sensacionales, pero no ha estado a la altura de la excelencia de unas embestidas que han prometido un paraíso y que han sido mucho más complicadas por el otro lado, por donde pedían una mano bajísima que sólo se le ofreció en una de las rondas, y lo ha pinchado.

El sexto ha enamorado de salida por colocar la cara a la altura de la arena y perseguir las telas como gateando, y Tomás Rufo ha catado su calidad en los amplios doblones de prólogo y en pasajes aislados de un trasteo que no ha llegado a cobrar el vuelo que se presentía, y que ha vuelto a pinchar.

Seis toros de Victorino Martín, bien presentados en sus diferentes hechuras. El primero de peligro sordo; muy noble con escaso poder el segundo; sensacional por el lado izquierdo el tercero; también bueno, con menos duración, el cuarto; de más a menos el quinto; de embestida muy humillada el buen sexto.

El Cid: cuatro pinchazos y estocada (silencio); pinchazo y estocada arriba (oreja).

Manuel Escribano: estocada caída (ovación tras leve petición); gran estocada (oreja tras aviso).

Tomás Rufo: pinchazo y estocada desprendida (ovación); pinchazo y estocada desprendida (ovación tras aviso).

Plaza de Cuatro Caminos. Sexta de abono de la Feria de Santiago de Santander. Algo más de dos tercios de entrada. EFE

jas/jls/jlp

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del 23 julio

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del 23 julio

Tarta arcoíris: un postre dulce para triunfar en fiestas, comidas y cumpleaños

Una receta vistosa y deliciosa elaborada con bizcochos de diferentes colores y crema de queso

Tarta arcoíris: un postre dulce para triunfar en fiestas, comidas y cumpleaños

España oculta para siempre cuánto le cuestan los medicamentos con una ley del cribado neonatal

El Congreso ha aprobado una normativa para el cribado neonatal que incluía una enmienda de PP, PSOE y Sumar sobre el precio de los medicamentos

España oculta para siempre cuánto le cuestan los medicamentos con una ley del cribado neonatal

Comprobar la Lotería Nacional: los resultados ganadores de este sábado 18 de julio

Aquí tienes la lista de los números ganadores del sorteo de hoy, donde puedes comprobar si tu dígito ha resultado premiado

Comprobar la Lotería Nacional: los resultados ganadores de este sábado 18 de julio

EuroDreams: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 20 de julio

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

EuroDreams: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 20 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El ‘mareo’ del pasaporte de Begoña Gómez: un mes de retiradas, permisos para viajar, requerimientos judiciales y una devolución que continúa pendiente

Todo lo que se sabe de la agresión a militares en Berriozar durante la final del Mundial: “Venían armados, venían preparados y directamente agredieron a este grupo”

Del papel que desempeñó en el rescate de Plus Ultra al país del que proceden las joyas: las incógnitas que no aclara Zapatero con su versión

La entrevista a Zapatero “ha sido una tomadura de pelo” para el PP: “El Gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación”

ECONOMÍA

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El Congreso convalida el decreto de jubilación parcial para empleados públicos con la abstención del PP y Junts

Cuándo se cobra la pensión en julio de 2026 según el banco: hasta cuatro días de diferencia entre entidades como CaixaBank, BBVA, Santander, ING...

En qué consiste la nueva ‘Ley del Suelo’ de la Comunidad de Madrid: acelerar la construcción de viviendas y dar más poder a los ayuntamientos

El BCE congela los tipos de interés en el 2,25% tras el respiro de la inflación en junio

DEPORTES

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos