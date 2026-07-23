Espana agencias

Nicolás Otamendi anuncia su retirada de la selección argentina

Guardar
Google icon

Buenos Aires, 23 jul (EFE).- El defensor central Nicolás Otamendi anunció este jueves su retiro de la selección argentina de fútbol, en la que jugó 139 partidos desde 2009 hasta la reciente final de la Copa del Mundo, además de participar en la conquista del Mundial de Catar en 2022 y dos ediciones de la Copa América en 2021 y 2024.

"Soñé de muy chico vestir la camiseta de la selección Argentina, fue el privilegio más grande que me dio el fútbol", afirmó el jugador de 38 años que acaba de incorporarse a River Plate.

PUBLICIDAD

En un video que publicó en Instagram, Otamendi se refirió a la final perdida ante España el pasado domingo: "El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto porque este grupo lo intentó hasta el último segundo. Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo".

El defensor surgido en Vélez Sarsfield agradeció al "hincha argentino" por su "amor incondicional": "Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño".

PUBLICIDAD

También se mostró agradecido a los componentes de su familia, que "soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones".

Otamendi se hizo espacio para dedicar unas palabras a los integrantes de la Albiceleste que en el futuro sean convocados: "Nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión".

"Los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida", cerró el jugador de River su despedida de la selección absoluta.

Otamendi ya había anunciado que el Mundial 2026 sería el último torneo que disputara con la selección, en la que en 139 partidos (21 en Mundiales) convirtió ocho goles, de los cuales acaso el más recordado haya sido en 2023, con su cabezazo para ganar por la mínima en el estadio Maracaná por la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas ante Brasil, que nunca antes había perdido como local por ese torneo.

Disputó con la celeste y blanca los Mundiales de Sudáfrica 2010, Rusia 2018, Qatar 2022 (campeón) y Estados Unidos, México y Canadá 2026 (finalista); formó parte del equipo que le ganó a Italia la Finalissima 2022; y las Copas América 2015, 2016, 2019, 2021 y 2024. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno declara la emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila por los incendios, con miles de evacuados, una veintena de viviendas afectadas y más de 600 hectáreas calcinadas

El servicio de Emergencias Comunidad de Madrid 112 ha pedido la evacuación del municipio de Aldea del Fresno, que cuenta con alrededor de 3.500 habitantes

El Gobierno declara la emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila por los incendios, con miles de evacuados, una veintena de viviendas afectadas y más de 600 hectáreas calcinadas

Comprobar Bonoloto del sorteo de este jueves 23 de julio de 2026

Como cada jueves, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto del sorteo de este jueves 23 de julio de 2026

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del jueves 23 de julio

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del jueves 23 de julio

La Primitiva: estos son los ganadores del sorteo del 23 de julio

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

La Primitiva: estos son los ganadores del sorteo del 23 de julio

Resultados ganadores del Super Once del 23 julio

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del 23 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El ‘mareo’ del pasaporte de Begoña Gómez: un mes de retiradas, permisos para viajar, requerimientos judiciales y una devolución que continúa pendiente

Todo lo que se sabe de la agresión a militares en Berriozar durante la final del Mundial: “Venían armados, venían preparados y directamente agredieron a este grupo”

Del papel que desempeñó en el rescate de Plus Ultra al país del que proceden las joyas: las incógnitas que no aclara Zapatero con su versión

La entrevista a Zapatero “ha sido una tomadura de pelo” para el PP: “El Gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación”

ECONOMÍA

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El Congreso convalida el decreto de jubilación parcial para empleados públicos con la abstención del PP y Junts

Cuándo se cobra la pensión en julio de 2026 según el banco: hasta cuatro días de diferencia entre entidades como CaixaBank, BBVA, Santander, ING...

En qué consiste la nueva ‘Ley del Suelo’ de la Comunidad de Madrid: acelerar la construcción de viviendas y dar más poder a los ayuntamientos

El BCE congela los tipos de interés en el 2,25% tras el respiro de la inflación en junio

DEPORTES

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos