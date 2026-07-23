Marlaska sigue esta noche los incendios desde el puesto avanzado de Cenicientos (Madrid)

Madrid, 23 jul (EFE).- El ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, se dirige esta noche al puesto de mando avanzado de la localidad madrileña de Cenicientos para seguir la evolución de los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y las dos regiones limítrofes, informan fuentes del ministerio.

La Comunidad de Madrid ha solicitado este jueves que se declare situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en estas tres comunidades autónomas y la posibilidad, como sucedió ayer en la provincia de Toledo, de que un gran incendio forestal proveniente de la provincia de Ávila agrave la situación del del municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias.

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La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho esta petición en X, donde ha señalado que, en Madrid, hay miles de evacuados e incendios fuera de capacidad de extinción.

Mañana se esperan condiciones meteorológicas muy adversas y es necesario reforzar el apoyo nacional e incluso internacional de estos incendios, ha indicado Díaz Ayuso.

La Comunidad de Madrid se ve afectada por tres incendios: uno en Villa del Prado, que alcanza a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, que afecta a Pelayos de la Presa, y el declarado en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización. EFE

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