Hoy será noticia. Viernes, 24 de julio

INCENDIOS FORESTALES

El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila por los incendios

Madrid (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado esta noche la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).

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La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, preside este viernes una reunión de seguimiento de los incendios en el Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales, informaron fuentes de su ministerio.

EL TIEMPO

Este viernes descenso general de temperaturas, pero Andalucía superará los 44 ºC

Madrid (EFE).- Hoy viernes habrá un descenso de las temperaturas en la mayor parte de España, sin embargo se mantiene el aviso rojo para Andalucía, donde se prevén valores superiores a los 44 ºC y se superarán los 40 ºC en regiones del sureste peninsular, así como en puntos de Alborán y Mallorca.

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En su cuenta en X, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que hoy viernes se prevén más de 44 ºC en las comarcas de Valle de Almanzora y los Vélez, ambos en Almería.

ADOLFO DOMÍNGUEZ

La reina visita las instalaciones de Adolfo Domínguez en Ourense por su 50.º aniversario

Santiago de Compostela (EFE).- La reina Letizia visita este viernes, 24 de julio, víspera del Día de Galicia, las instalaciones de Adolfo Domínguez en San Cibrao (Ourense) por los 50 años de la firma decana de la moda española y la primera en cotizar en bolsa, cuyas riendas llevan ahora las hijas del diseñador gallego.

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Adriana y Tiziana Domínguez son presidenta ejecutiva y directora creativa de la compañía, respectivamente.'La arruga es bella' es la frase con la que se identifica a Adolfo Domínguez (Pobra de Trives, Ourense, 1950) desde los años ochenta del pasado siglo, un lema que perdura en el imaginario colectivo.

CULTURA ALHAMBRA

La Alhambra revive el amor de Carlos V e Isabel de Portugal con música, danza y teatro

Granada (EFE).- La Alhambra revive este viernes el amor de Carlos V e Isabel de Portugal con un espectáculo que une música histórica, teatro y danza, una producción que recrea la estancia de la pareja en Granada, un episodio decisivo para la historia del monumento y de la ciudad.

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El complejo monumental, históricamente el más visitado del país, estrena este viernes '1526. Amor Imperial en la Alhambra', un espectáculo en el Palacio de Carlos V que se enmarca en el quinto centenario de la estancia del emperador en Granada. El espectáculo plantea un recorrido por los acontecimientos que tuvieron lugar durante la visita a Granada tras su matrimonio, un periodo en el que la ciudad adquirió un protagonismo decisivo dentro de la monarquía hispánica.

CUBA TURISMO

Meliá cesa toda su operativa en Cuba a partir de este viernes

Madrid (EFE).- La hotelera española Meliá, con 34 hoteles en Cuba, cesará este viernes, 24 de julio, toda su actividad en la isla caribeña ante las "notables dificultades" operativas, legales y económico-financieras en el país tras el bloqueo de Estados Unidos.

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Según ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la cadena con sede en Palma de Mallorca y con 34 hoteles en Cuba, su filial en Portugal, Ilha Bela Gestao e Turismo, a través de la que opera en Cuba en régimen de gestión, ha tomado la decisión de concluir a partir del 24 de julio la prestación de servicios en todos los establecimientos en la isla.

EFE

fp