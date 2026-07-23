El Valencia Basket ficha a Mouhamadou Gueye para reforzar su juego interior

Valencia, 23 jul (EFE).- El Valencia Basket ha incorporado al ala pívot estadounidense con pasaporte senegalés Mouhamadou Gueye, que firmó por una temporada, según informó el club este jueves.

De 2,06 metros de altura y 28 años, Gueye vivirá su primera experiencia en Europa después de haber desarrollado toda su carrera en Estados Unidos tras haberse formado en la liga universitaria hasta dar el salto a la NBA y a la Liga de Desarrollo.

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La pasada temporada disputó un total de 47 partidos con el equipo vinculado de los Chicago Bulls en los que promedió 15 puntos y 7,5 rebotes, además de haber disputado dos partidos oficiales en la NBA.

Durante su etapa en la liga universitaria, Gueye llegó a alcanzar los 129 tapones en su segunda temporada en Stony Brook, la cuarta mejor marca de la universidad.

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Gueye no ocupará plaza de extracomunitario al contar con pasaporte cotonú, documento que en la ACB le exime de ocupar dicha plaza. EFE

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