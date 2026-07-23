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El Congreso da luz verde a la nueva ley que armonizará la llamada 'prueba del talón'

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Madrid, 22 jul (EFE).- El Congreso ha finalizado la tramitación de la ley sobre el programa de cribado neonatal, que busca armonizar y actualizar anualmente en todas las comunidades la llamada prueba del talón a los recién nacidos.

El texto definitivo de la nueva ley, ya lista para entrar en vigor, incluye la enmienda que el PP introdujo en el Senado -de mayoría popular-, para que la financiación del programa de cribados neonatales se determine anualmente en los Presupuestos Generales del Estado a través de una disposición adicional final, aprobada por 185 votos a favor (PP, Vox, UPN, JxCat y ERC), 166 abstenciones y ninguno en contra.

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Todos los grupos parlamentarios han coincidido en la importancia de homogeneizar e impulsar la prueba del talón, la principal prueba diagnóstica para la detección temprana de enfermedades raras, lo que permite un diagnóstico precoz de estas patologías antes de que aparezcan síntomas, evitando la mortalidad prematura infantil y prever discapacidades.

Además, varios de los portavoces han agradecido a las asociaciones que han trabajado para impulsar esta ley, como la Federación de Enfermedades Raras (FEDER) o la Asociación Más Visibles, presentes este jueves en el hemiciclo.

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Actualmente, el Sistema Nacional de Salud incluye en su cartera de servicios el cribado de 21 enfermedades (desde el hipotiroidismo congénito hasta la atrofia muscular espinal), pero cada comunidad puede ampliar el listado, de forma que en algunos territorios se elevan hasta las 43.

El objetivo de la ley es avanzar en la equidad de esta prueba, garantizando su actualización anual con criterios científicos, sin depender de la voluntad política.

Las evaluaciones periódicas podrán servir para ampliar la lista de enfermedades incluidas en la cartera común, sin que en ningún caso la revisión o actualización suponga la eliminación de cribados ya implantados, salvo que cambien las evidencias en los criterios de evaluación de los cribados.

No obstante, las comunidades autónomas podrán seguir incorporando en sus respectivas carteras de servicios aquellas técnicas o procedimientos de cribado neonatal adicionales no incluidos en la cartera común.

En doce meses, el Gobierno actualizará el Documento Marco de Cribado Poblacional, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La diputada socialista Carmen Martínez, portavoz del grupo parlamentario impulsor de la iniciativa, ha subrayado el amplio consenso que suscitó el texto en la Comisión de Sanidad del Congreso, motivo por el que ha asegurado no entender "el interés del PP en enmendar la ley", en relación a la enmienda para que la financiación esté incluida en los Presupuestos Generales del Estado.

"La viabilidad económica está garantizada por la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que fue impulsada por Ana Pastor durante su etapa como ministra de Sanidad del PP", ha recordado la diputada, quien ha calificado la enmienda popular de un "simple trampantojo sin fundamentos" ante la que el grupo socialista se ha abstenido.

En esta misma línea, el diputado de Sumar Rafael Cofiño se ha dirigido a los populares "con cariño" para subrayar que la enmienda "no aporta al texto legislativo, da igual que esté o no esté porque no tiene una cuantía concreta, ni regula una transferencia concreta".

Pero la portavoz del PP Elvira Velasco -muy crítica con esta legislatura- ha defendido la necesidad de una financiación suficiente determinada anualmente en los Presupuestos: "Financiación específica, no dentro de otras partidas".

"Seguimos poniendo parches", ha afirmado la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz Solás, pues considera que "la única solución es la centralización de la sanidad, que permitiría un sistema de cribado único, obligatorio y de máxima cobertura" en todas las comunidades autónomas, que solo han logrado llegar a 21 cribados comunes: "Vamos tarde". EFE

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