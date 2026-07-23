Dvorkovich deja presidencia de la FIDE tras ser incluido en sanciones de la Unión Europea

Redacción Deportes, 23 jul (EFE).- El presidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), Arkady Dvorkovich, ha decidido dar un paso al costado en el ejercicio de su mandato de ocho años tras ser incluido este jueves en el vigésimo primer paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia.

Dvorkovich, nacido hace 54 años en Moscú, explicó hoy que ha decidido suspender voluntaria y temporalmente sus funciones ejecutivas en la FIDE para evitar el bloqueo de los activos financieros de la entidad.

PUBLICIDAD

"He decidido suspender voluntariamente el ejercicio de mis poderes y funciones como Presidente de la FIDE con efecto inmediato y durante el tiempo que permanezca sujeto a sanciones bajo las leyes y normativas de la UE y de Suiza", escribió el economista en un comunicado difundido a través de la página web del organismo.

Las sanciones a Dvorkovich y su decisión de suspender su ejercicio de la presidencia se producen en un momento de alta tensión en el organismo internacional, cuya Comisión de Ética suspendió en junio la membresía de la Federación Rusa de Ajedrez por dos años tras conocerse una resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

PUBLICIDAD

La Federación Rusa de Ajedrez fue declarada culpable por la Comisión de Ética de haber dañado significativamente la reputación de la FIDE, entre otras cosas por organizar torneos en las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, violando el derecho internacional.

En su comunicado de hoy, Dvorkovich, antiguo asistente del presidente de la Federación Rusa, calificó las sanciones recibidas de "ilegales e injustas", y afirmó que se plantea impugnarlas por todos los medios legales disponibles.

PUBLICIDAD

De conformidad con los Estatutos de la FIDE, las funciones del presidente serán asumidas en forma interina por el vicepresidente, el Gran Maestro Viswanathan Anand.

El nuevo panorama obliga a un cambio administrativo inmediato liderado por el indio Anand, cinco veces campeón mundial, y altera drásticamente el panorama electoral ante las próximas elecciones presidenciales de la FIDE. EFE

PUBLICIDAD