Desarrollan nanopartículas de carbono contra contaminantes del agua con luz ultravioleta

Pamplona, 23 jul (EFE).- Investigadores de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) han desarrollado nanopartículas de carbono capaces de favorecer la eliminación de contaminantes del agua mediante la acción de la luz ultravioleta.

Estas partículas, conocidas como “carbon dots” o puntos de carbono, han sido modificadas con pequeñas cantidades de metales para mejorar su capacidad de actuar como catalizadores, es decir, como materiales que aceleran las reacciones químicas que permiten descomponer las sustancias contaminantes.

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La investigación ha sido realizada por Elisa Herrera, Antonio Gil y Manuel Algarra, que pertenecen al Instituto de Materiales Avanzados y Matemáticas (INAMAT) de la UPNA y cuyo trabajo se ha publicado en la revista científica “Journal of Colloid and Interface Science”, que lo ha seleccionado como portada del volumen 7153.

El estudio se ha centrado en la degradación del 4-nitrofenol, un compuesto tóxico que puede aparecer en residuos industriales y que se utiliza habitualmente como referencia para evaluar la eficacia de nuevos materiales destinados a descontaminar el agua.

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En las pruebas realizadas, las nanopartículas de carbono modificadas con níquel y hierro por el equipo de la UPNA lograron degradar hasta el 94 % de este compuesto bajo irradiación ultravioleta.

Según explica la UPNA, los “carbon dots” son nanopartículas de tamaño muy reducido, formadas principalmente por carbono. En este trabajo, el equipo ha analizado su uso en fotocatálisis, un proceso en el que la luz ultravioleta activa el material y favorece reacciones químicas capaces, en este caso, de descomponer sustancias contaminantes presentes en el agua.

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Para mejorar su funcionamiento, las nanopartículas se modificaron con pequeñas cantidades de metales como níquel, hierro y rutenio. Esta incorporación permite cambiar sus propiedades y aumentar su capacidad para favorecer la degradación del contaminante.

Según los resultados obtenidos, la combinación de dos metales en una misma nanopartícula mejora la eficiencia del proceso, especialmente cuando se emplean níquel y hierro. Esta mejora se debe a que ambos metales facilitan la reacción que se produce cuando el material recibe luz ultravioleta, lo que permite que el contaminante se descomponga con mayor eficacia. EFE

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