Aviso de anulación:

Aviso abonados: La noticia EX4419, publicada con el titular "Controlado incendio en casco urbano de Villa del Prado (Madrid), con un foco perimetrado" queda anulada por ser errónea.
Por favor rogamos la retirada de la noticia de sus servicios. Gracias. EFE
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