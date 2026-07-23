Álex Baena regresa a Roquetas (Almería) con el reto de ganar otro Mundial

Almería, 23 jul (EFE).- El futbolista Álex Baena ha regresado a su localidad natal, Roquetas de Mar, para descansar tras proclamarse campeón del mundo con la selección española, un hito histórico tras el cual ha asegurado que mantiene intacta la ambición por "intentar volver a ganar otro Mundial" y "otra Eurocopa".

En sus primeras declaraciones tras llegar al municipio almeriense, Baena se mostró "muy feliz" de poder desconectar junto a su familia y amigos aprovechando las fiestas del puerto, después de "50 días muy intensos de estar 24 horas preparándose para jugar", lo que le ha supuesto "un desgaste físico y mental muy fuerte".

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El futbolista roquetero del Atlético de Madrid señaló que los jugadores de la selección necesitarán tiempo para asimilar el logro conseguido en Estados Unidos. "Cuando pase un poco de tiempo y asimilemos todo lo que ha sucedido, yo creo que nos daremos cuenta de que hemos hecho historia", subrayó.

Un éxito que dedicó especialmente a su familia, mencionando a su abuelo Miguel, a su madre y a sus hermanos, destacando el sueño compartido con su hermano de poder vivir juntos esta cita mundialista.

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Además, explicó que lució la bandera de Roquetas en la celebración del campeonato por "orgullo" y por "superstición", una costumbre que mantiene desde su primer título.

Preguntado por el saludo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la recepción oficial al equipo, el centrocampista dijo que fue "bastante respetuoso".

"Saludé como los 26 jugadores que estuvimos ahí. Creo que a la gente le gusta crear un poco de odio, que se hable de otras cosas y no del éxito que hemos conseguido, y al final tampoco le doy mucha importancia", zanjó.

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El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, recibió al futbolista en el Ayuntamiento para transmitirle personalmente la decisión del equipo de Gobierno de proponer su nombramiento como Hijo Predilecto del municipio, la máxima distinción honorífica local, para poner en valor su extraordinaria trayectoria y sus valores de esfuerzo y superación.

Durante el encuentro, Baena firmó en el Libro de Honor de la institución y obsequió al regidor con una camiseta de la selección firmada. Ambos abordaron además la búsqueda de fechas para celebrar próximamente un acto institucional de recepción con los vecinos, en el que está prevista la entrega del Escudo de Oro de la Ciudad. EFE

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