La brasileña Ana Marcela Cunha logra récord suramericano en nado en el Canal de la Mancha

Río de Janeiro, 22 jul (EFE).- La campeona olímpica brasileña Ana Marcela Cunha estableció un nuevo récord sudamericano, tanto en la modalidad femenina como en la masculina, al completar a nado la travesía del Canal de la Mancha en 8 horas, 25 minutos y 29 segundos, informó este miércoles el Comité Olímpico de Brasil (COB).

El resultado supera las marcas de Adherbal de Oliveira (8:49 horas, en 2015) y Ana Mesquita (9:40 horas, en 1993), y pone a Cunha como la mujer más rápida de la región en ese trayecto desde 1999.

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"Esta travesía era un sueño desde la infancia. Haberlo cumplido es muy importante para mí. ¡Estoy muy, muy feliz!", celebró la nadadora, citada en un comunicado, tras apuntar que esa medalla vale igual que una olímpica para ella.

La brasileña recorrió 42,9 kilómetros entre Inglaterra y Francia, ya que las fuertes corrientes y el oleaje implican una travesía no lineal.

El tiempo alcanzado por Cunha es también el más rápido del mundo, tanto en la categoría masculina como en la femenina, desde 2022, pero si se tiene en cuenta sólo a las mujeres, la brasileña logró el mejor tiempo del mundo desde 1999. EFE

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