Espana agencias

La brasileña Ana Marcela Cunha logra récord suramericano en nado en el Canal de la Mancha

Guardar
Google icon

Río de Janeiro, 22 jul (EFE).- La campeona olímpica brasileña Ana Marcela Cunha estableció un nuevo récord sudamericano, tanto en la modalidad femenina como en la masculina, al completar a nado la travesía del Canal de la Mancha en 8 horas, 25 minutos y 29 segundos, informó este miércoles el Comité Olímpico de Brasil (COB).

El resultado supera las marcas de Adherbal de Oliveira (8:49 horas, en 2015) y Ana Mesquita (9:40 horas, en 1993), y pone a Cunha como la mujer más rápida de la región en ese trayecto desde 1999.

PUBLICIDAD

"Esta travesía era un sueño desde la infancia. Haberlo cumplido es muy importante para mí. ¡Estoy muy, muy feliz!", celebró la nadadora, citada en un comunicado, tras apuntar que esa medalla vale igual que una olímpica para ella.

La brasileña recorrió 42,9 kilómetros entre Inglaterra y Francia, ya que las fuertes corrientes y el oleaje implican una travesía no lineal.

El tiempo alcanzado por Cunha es también el más rápido del mundo, tanto en la categoría masculina como en la femenina, desde 2022, pero si se tiene en cuenta sólo a las mujeres, la brasileña logró el mejor tiempo del mundo desde 1999. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kiko Rivera cancela toda su gira de verano por un “grave problema de salud”: “Es una decisión muy difícil, ahora necesito centrar todas mis fuerzas”

El DJ ha compartido el comunicado oficial en redes sociales, pocos días después de denunciar el robo de su coche

Kiko Rivera cancela toda su gira de verano por un “grave problema de salud”: “Es una decisión muy difícil, ahora necesito centrar todas mis fuerzas”

Una experta en realeza internacional cree que la princesa Leonor salvará la Corona española tras los escándalos del rey emérito: “No toma el camino fácil”

“El actual rey Felipe ha limpiado muchísimas cosas”, explica Emma Paaske al medio danés ‘BT’

Una experta en realeza internacional cree que la princesa Leonor salvará la Corona española tras los escándalos del rey emérito: “No toma el camino fácil”

La Audiencia Nacional ordena rastrear las cuentas de Santos Cerdán y de su entorno familiar para seguir el rastro de los fondos presuntamente procedentes de Servinabar

El juez Ismael Moreno atiende la petición de la UCO y ordena a cinco entidades bancarias entregar toda la información financiera de Santos Cerdán, su mujer, su hija, su hermana y su cuñado para completar el análisis patrimonial de la presunta trama

La Audiencia Nacional ordena rastrear las cuentas de Santos Cerdán y de su entorno familiar para seguir el rastro de los fondos presuntamente procedentes de Servinabar

El precio de la luz por la noche supera ya al del mediodía en plena ola de calor: la madrugada es un 30,6% más cara que la media del año

En los momentos de mayor tensión del mercado, el precio del kilovatio hora durante la madrugada llegó hasta los 19,92 céntimos, frente a los 11,79 céntimos registrados en esa misma franja durante el resto del año

El precio de la luz por la noche supera ya al del mediodía en plena ola de calor: la madrugada es un 30,6% más cara que la media del año

La razón por la que Borja Iglesias eligió una canción de Violadores del Verso para celebrar el Mundial: “Me ayudaste con tu música en los momentos más oscuros de mi vida”

El campeón del mundo ha respondido al emotivo mensaje que le dedicó el rapero zaragozano tras escuchar ‘Cantando’ en Cibeles

La razón por la que Borja Iglesias eligió una canción de Violadores del Verso para celebrar el Mundial: “Me ayudaste con tu música en los momentos más oscuros de mi vida”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional ordena rastrear las cuentas de Santos Cerdán y de su entorno familiar para seguir el rastro de los fondos presuntamente procedentes de Servinabar

La Audiencia Nacional ordena rastrear las cuentas de Santos Cerdán y de su entorno familiar para seguir el rastro de los fondos presuntamente procedentes de Servinabar

La ley de amnistía alcanza a los cinco síndicos del 1-O: un juzgado de Barcelona archiva la causa tras más de dos años de bloqueo judicial

Accidente laboral en Renfe: muere un trabajador de una empresa contratista y otros dos resultan heridos en la base de mantenimiento de Villaverde (Madrid)

Feijóo promete que reformará el Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir la ley de nietos: “El pasaporte no se regala”

Page pone “una nota de color” al segundo mayor incendio en la historia de España, en La Mierla: “Es una forma hermosísima de celebrar la gran victoria de la Selección”

ECONOMÍA

El precio de la luz por la noche supera ya al del mediodía en plena ola de calor: la madrugada es un 30,6% más cara que la media del año

El precio de la luz por la noche supera ya al del mediodía en plena ola de calor: la madrugada es un 30,6% más cara que la media del año

Pablo Borraz, arquitecto: “El 30% de lo que gastas en tu casa no es para tu casa”

Tener a tus compañeros de trabajo en redes sociales, sí o no: un experto en recursos humanos lo explica

PSOE y Sumar acuerdan ampliar la prórroga de los alquileres para los contratos que finalicen antes de julio del 2028 y así reforzar la protección de los inquilinos

La construcción de vivienda protegida anota su mejor primer trimestre en 14 años con un alza del 75%: cuatro de cada diez se destina a alquiler

DEPORTES

Mourinho pone en marcha su plan a falta de un mes para que la temporada dé el pistoletazo de salida

Mourinho pone en marcha su plan a falta de un mes para que la temporada dé el pistoletazo de salida

Cómo han vuelto los 26 de De la Fuente tras la segunda estrella: del ‘baño’ de tomates de Fabián y Gavi al “Viva San Fermín” de Mikel Merino

El arbitraje español, en el punto de mira tras el Mundial 2026: solo un partido pitado de 104 y en la fase de grupos

Rodri, Pedro Porro y Cucurella en el once ideal del Mundial 2026: hay una sorpresa en portería

Toda las dudas sin resolver del Mundial 2030: de dónde será la final del torneo, a las sedes o el número de selecciones participantes