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Milei agradece a Messi por las "enormes alegrías" y llama a Scaloni "líder extraordinario"

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Buenos Aires, 19 jul (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, expresó este domingo su agradecimiento a Lionel Messi por las "enormes alegrías" que dio al país y calificó al entrenador Lionel Scaloni como "un líder extraordinario", después de que el técnico dejara en duda su continuidad tras la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026.

"Una persona que lleva más de veinte años en el máximo nivel de una disciplina es digna de admiración. Además, ha llevado enormes alegrías a todos los argentinos y también a todos los que disfrutan del buen fútbol", sostuvo Milei sobre Messi durante una entrevista con Radio Mitre.

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El mandatario también se refirió al entrenador de la selección argentina, a quien consideró "una persona superlativa y "un líder extraordinario".

Sobre el futuro de Scaloni al frente del seleccionado, Milei dijo que le gustaría que "siga lo que su corazón dicte y que alcance la felicidad y todos los logros que desee en la vida".

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Las declaraciones llegan poco después de que el técnico argentino dejara abierta la posibilidad de poner fin a su ciclo al frente de la selección, al señalar que necesita "un tiempo para decidir" su futuro y conversar con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

El presidente también destacó también el recorrido del seleccionado en el Mundial y pidió valorar el desempeño del equipo pese a la derrota.

"Nadie les puede recriminar nada, porque han dejado todo. El resultado de la final no puede opacar ni empañar el logro enorme de este grupo de jugadores", afirmó.

"Infinitamente agradecido por la tarea enorme que han hecho, y por lo alto que han dejado el valor de los argentinos y el hecho de dejar en claro que los argentinos no nos rendimos nunca, ni hasta el último segundo. Argentina nunca se rinde", añadió el mandatario.

España se impuso este domingo por 1-0 gracias a un tanto de Ferran Torres en la prórroga, que otorgó al seleccionado europeo el segundo Mundial de su historia, tras el obtenido en Sudáfrica 2010, mientras Argentina quedó a las puertas de su cuarta estrella. EFE

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