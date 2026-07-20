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Las Lynx aguantan la presión de las Valkyries y siguen comandando la WNBA

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Washington, 19 jul (EFE).- Las Minnesota Lynx mantienen una semana más el liderato de la WNBA, con un partido de ventaja sobre las Golden State Valkyries, que encadenan la mejor racha de la liga, con nueve victorias consecutivas.

Las Lynx (20-6) suman cinco triunfos seguidos tras cumplir con sus compromisos contra Phoenix Mercury (104-100), Los Angeles Sparks (96-87) y Portland Fire (101-93). Por su lado, las Valkyries tienen un balance de 19-7.

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Angel Reese, de las Atlanta Dream, terminó lesionada este domingo en el enfrentamiento contra su antiguo equipo, las Chicago Sky, con las que rompió este verano con una salida tensa.

Las Dream se impusieron por 93-91, con solo 8 puntos de Reese, que en el momento de la lesión llevaba 3 de 13 en tiros de campo.

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Reese, precisamente, fue protagonista involuntaria de la polémica de la semana en la WNBA, cuando fue tildada de "especia protegida" por parte de la entrenadora de las Toronto Tempo, Sandy Brondello, durante un partido entre los dos equipos.

Brondello fue sancionada con un partido de suspensión por la liga, aunque la expresión es habitual en Australia, de donde la entrenadora es originaria, para referirse a deportistas que reciben un trato de favor por parte de los árbitros.

Esta semana también ha dejado el récord personal de anotación de Caitlin Clark en la WNBA, con 45 puntos en el apretado triunfo de sus Indiana Fever por 110-107 sobre las Seattle Storm de la valenciana Awa Fam.

Clark se exhibió con un doble-doble con 10 asistencias, además de cuatro robos, dos rebotes y dos tapones. Es la primera jugadora en la historia de la WNBA con un partido con más de 40 puntos y 10 asistencias. EFE

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