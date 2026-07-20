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La hinchada española celebra por todo lo alto la victoria de 'La roja' en Nueva York

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Nueva York, 19 jul (EFE).- Los aficionados españoles celebraron con fervor este domingo en las calles de Nueva York la victoria de 'La roja' en la final del Mundial 2026 ante Argentina.

El principal foco de celebraciones tras el pitido final fue el barrio de Hudson Yards, ubicado en el extremo oeste del Midtown neoyorquino.

En este barrio, situado entre la Octava Avenida y el río Hudson, hubo dos grandes concentraciones de aficionados españoles en el centro comercial Backyard y el mercado gastronómico Little Spain, fundado por el chef José Andrés, para ver el partido, en el que España se impuso a los argentinos en la prórroga por 1-0.

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Nada más pitar el colegiado eslovaco Slavko Vincic el final del encuentro, cientos de seguidores de la selección española se concentraron justo en la entrada del mercado.

Ahí resonaron durante un buen rato varios cánticos muy conocidos como el "Yo soy español" o "Que viva España", además de éxitos del pop español como "Superestrella", de Aitana, o "Potra salvaje", de Isabel Aaiún.

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También se escuchó uno nuevo que rezaba "¡Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer si eres campeón del mundo por segunda vez!".

Algunos aficionados optaron, eso sí, por permanecer ante la pantalla gigante del Backyard para ver la entrega de medallas a ambas selecciones y del trofeo de la Copa del Mundo a Rodri, el capitán español, a manos el presidente estadounidense, Donald Trump.

La presencia de Trump y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, provocó sonoras pitadas del público.

Antonio, Rubén y Pablo, todos ellos de Tenerife y en la veintena, estaban aún algo incrédulos por lo que acababan de presenciar.

El primero de ellos estudia en Filadelfia y sus amigos decidieron que le harían una visita y que viajarían juntos a Nueva York para presenciar la final.

Antonio consideró que España dominó todo el partido y no corrió "riesgos".

Al ser preguntados por el plan previsto para el resto de la noche, Rubén fue muy claro al respecto -"¡Salir de fiesta y celebrar!"- antes de que los tres pusieran rumbo a Times Square, donde se esperaba también una larga noche por delante. EFE

(foto)(video)

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