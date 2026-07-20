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La final del Mundial ante España supera los 55 puntos de audiencia en Argentina

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Buenos Aires, 19 jul (EFE).- La final del Mundial 2026 entre Argentina y España este domingo, que consagró campeón al conjunto europeo tras una victoria por 1-0, superó los 55 puntos de audiencia en la televisión argentina, según los primeros datos de la empresa de medición Kantar Ibope Media difundidos este domingo por la prensa local.

El canal abierto Telefe lideró ampliamente la audiencia durante la transmisión del encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras que TyC Sports y la TV Pública completaron la cobertura en televisión abierta y por cable.

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A pocos minutos de su inicio, el partido registraba 37,8 puntos de audiencia en Telefe, 13,8 en TyC Sports y 5,1 en la Televisión Pública.

Los niveles de encendido se mantuvieron estables durante el primer tiempo y aumentaron durante el entretiempo para alcanzar su mayor registro en el tiempo suplementario, cuando Telefe alcanzó los 39,4 puntos de audiencia, mientras TyC Sports marcó 13,1 y la TV Pública 4,1.

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En conjunto, la tres señales superaron los 55 puntos de rating en el tramo decisivo del partido.

Según las mediciones preliminares, la final habría superado la audiencia de la semifinal entre Argentina e Inglaterra del pasado miércoles, que acumuló 54,6 puntos entre las distintas señales.

No obstante, el encuentro más visto de la selección argentina durante el Mundial fue el choque de dieciseisavos de final ante Cabo Verde, disputado un viernes a las 19 hora local y que alcanzó una audiencia consolidada de 57,9 puntos.

España se impuso por 1-0 en el alargue gracias a un gol de Ferran Torres y conquistó el segundo Mundial de su historia, tras el obtenido en Sudáfrica 2010, mientras Argentina quedó a las puertas de su cuarta estrella. EFE

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