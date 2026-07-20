Ind. del Valle se toma revancha con goleada sobre Emelec y fortalece liderato en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 19 jul (EFE).- El Independiente del Valle se tomó la revancha de la derrota por 2-0 que sufrió ante Emelec por la quinta fecha, lo goleó este domingo por 6-1 en la disputa de la vigésima jornada y consolidó con una gran ventaja de puntos su liderato en la liga profesional ecuatoriana.

Tras el nuevo triunfo, el cuadro del Valle acumuló 49 puntos, frente a los 35 del Aucas y los 34 de Barcelona, como sus más inmediatos perseguidores.

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La goleada del Independiente comenzó con un autogol de Romario Caicedo, luego anotó el argentino Matías Perelló, Emerson Pata convirtió el tercero y el octavo en la actual temporada; siguió el gol del Aron Rodríguez, convirtió Juan Riquelme Angulo y cerró cifras Yandri Vásquez.

El descuento fue convertido por el argentino Luca Klimowicz.

Por su parte, el Aucas se repuso de la derrota 0-3 de la fecha pasada ante el Independiente del Valle y se impuso por 0-1 con gol de Ayrton Preciado a domicilio del Técnico Universitario, a pesar de jugar con un hombre menos, desde el minuto 59, por la expulsión del centrocampista argentino Agustino Spina.

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Tras el triunfo, el cuadro dirigido por el argentino Norberto Araujo recuperó el segundo lugar de la tabla de posiciones que estuvo en poder del Barcelona, que se quedó con 34 unidades, gracias al triunfo 1-0 de ayer, sábado, sobre el Libertad de Loja.

El Guayaquil City venció 1-0 al Manta con gol del paraguayo Manuel Palma sobre el final del partido y lo hundió más en el último puesto de la tabla de posiciones.

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El cuadro guayaquileño sumó 26 puntos y se apoderó del décimo lugar, mientras el Manta continuó en el último puesto, con solo 13 puntos, como uno de los firmes candidatos para perder la categoría al término de la actual temporada.

En otros resultados, Delfín se impuso por 2-1 a Macará; Deportivo Cuenca perdió por 0-2 ante Universidad Católica y Liga de Quito cayó de local 0-1 frente a Leones del Norte.

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La vigésima fecha de la liga profesional ecuatoriana, concluirá este lunes con el enfrentamiento entre Mushuc Runa y Orense. EFE