Espana agencias

Ind. del Valle se toma revancha con goleada sobre Emelec y fortalece liderato en Ecuador

Guardar
Google icon

Guayaquil (Ecuador), 19 jul (EFE).- El Independiente del Valle se tomó la revancha de la derrota por 2-0 que sufrió ante Emelec por la quinta fecha, lo goleó este domingo por 6-1 en la disputa de la vigésima jornada y consolidó con una gran ventaja de puntos su liderato en la liga profesional ecuatoriana.

Tras el nuevo triunfo, el cuadro del Valle acumuló 49 puntos, frente a los 35 del Aucas y los 34 de Barcelona, como sus más inmediatos perseguidores.

PUBLICIDAD

La goleada del Independiente comenzó con un autogol de Romario Caicedo, luego anotó el argentino Matías Perelló, Emerson Pata convirtió el tercero y el octavo en la actual temporada; siguió el gol del Aron Rodríguez, convirtió Juan Riquelme Angulo y cerró cifras Yandri Vásquez.

El descuento fue convertido por el argentino Luca Klimowicz.

Por su parte, el Aucas se repuso de la derrota 0-3 de la fecha pasada ante el Independiente del Valle y se impuso por 0-1 con gol de Ayrton Preciado a domicilio del Técnico Universitario, a pesar de jugar con un hombre menos, desde el minuto 59, por la expulsión del centrocampista argentino Agustino Spina.

PUBLICIDAD

Tras el triunfo, el cuadro dirigido por el argentino Norberto Araujo recuperó el segundo lugar de la tabla de posiciones que estuvo en poder del Barcelona, que se quedó con 34 unidades, gracias al triunfo 1-0 de ayer, sábado, sobre el Libertad de Loja.

El Guayaquil City venció 1-0 al Manta con gol del paraguayo Manuel Palma sobre el final del partido y lo hundió más en el último puesto de la tabla de posiciones.

El cuadro guayaquileño sumó 26 puntos y se apoderó del décimo lugar, mientras el Manta continuó en el último puesto, con solo 13 puntos, como uno de los firmes candidatos para perder la categoría al término de la actual temporada.

En otros resultados, Delfín se impuso por 2-1 a Macará; Deportivo Cuenca perdió por 0-2 ante Universidad Católica y Liga de Quito cayó de local 0-1 frente a Leones del Norte.

La vigésima fecha de la liga profesional ecuatoriana, concluirá este lunes con el enfrentamiento entre Mushuc Runa y Orense. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Conoce el clima de este día en Sevilla

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este día en Sevilla

Temperaturas en Málaga: prepárate antes de salir de casa

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Temperaturas en Málaga: prepárate antes de salir de casa

España: las predicciones del tiempo en Madrid este 20 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

España: las predicciones del tiempo en Madrid este 20 de julio

¿Cómo estará el clima en Barcelona?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cómo estará el clima en Barcelona?

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital

La llegada del equipo a Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se estima para las 12:50 del lunes, a bordo de un avión de Iberia

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se juega en el palco: Trump comparte asiento con Pedro Sánchez, el rey y Sheinbaum

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

Feijóo promete revisar las regularizaciones y endurecer el acceso a la nacionalidad si gobierna: “La política migratoria de Sánchez va en contra del derecho europeo”

ECONOMÍA

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

La ley permite al inquilino quedarse hasta cinco años en la vivienda aunque su contrato de alquiler sea solo de uno

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

“¡¡¡Ahora toca celebrar!!!”: una España eufórica sale a las calles para compartir la emoción de ser campeones del mundo

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital

Las víctimas de La Roja en el Mundial 2026: la selección española derrota a Cristiano, Messi y Mbappé