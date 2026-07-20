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El Torneo Clausura peruano comenzó con triunfos de la U, Alianza, Cristal, Cusco y Melgar

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Lima, 20 jul (EFE).- La primera jornada del Torneo Clausura del fútbol peruano terminó este domingo con sendas victorias de Universitario de Deportes, Alianza Lima, Cristal, Cusco y Melgar, así como el debut en el fútbol nacional del delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula.

La jornada fue cerrada con una victoria por 2-1 de Alianza sobre Sport Huancayo, que abrió la cuenta con un espectacular remate de 'chalaca' (chilena) del delantero argentino Nahuel Luján que dejó sin opciones al portero Alejandro Duarte.

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Sin embargo, los dirigidos por el argentino Pablo Guede fueron al frente y lograron revertir el resultado con dos goles del atacante ecuatoriano Eryc Castillo.

En el encuentro que abrió la jornada dominical, el Chankas también comenzó su participación con buen pie, al vencer por 1-0 al Sport Boys, con un gol del delantero colombiano Jarlín Quintero.

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El sábado, el vigente campeón nacional Universitario de Deportes fue otro de los equipos que exhibió sus credenciales, al vencer por 1-2 al ADT en los más de 3.000 metros de altura andina de la ciudad de Tarma.

Los dirigidos por el argentino Héctor Cúper se quedaron con la victoria con goles del delantero nacional Alex Valera y del extremo argentino Lizandro Alzugaray, mientras que para los dueños de casa anotó el atacante nacional Jeremy Canela.

Durante este partido se registró el debut en el torneo nacional de Gianluca Lapadula, quien ingresó a los 82 minutos de juego en reemplazo de Valera.

Lapadula, quien ha desarrollado casi toda su carrera futbolística en equipos de Italia, llegó a Lima el pasado 21 de junio para unirse a la U, que busca conquistar este año un histórico tetracampeonato, tras haber ganado los títulos de 2023, 2024 y 2025.

El Cusco, que dirige el español Javier Rabanal, también mostró su fortaleza ofensiva en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde goleó por 4-1 al Alianza Atlético con anotaciones del peruano José Manzaneda y de los argentinos Iván Colman, Facundo Callejo y Nicolás Silva.

Sporting Cristal fue otro de los equipos que inició su participación en la competencia con una victoria por 1-0 sobre el Deportivo Garcilaso, gracias a un gol de tiro libre del centrocampista nacional Martín Távara.

Melgar, por su parte, dio el golpe de la fecha al vencer a domicilio por 1-3 al Cienciano, que abrió la cuenta con un gol del atacante nacional Alejandro Hohberg, quien sin embargo fue expulsado a los 27 minutos de juego.

Los goles de la victoria del equipo de Arequipa fueron anotados por el centrocampista uruguayo Nicolás Quagliata, el extremo nacional Jefferson Cáceres y el delantero peruano Jhonny Vidales.

En otros resultados de la primera jornada, el Atlético Grau derrotó por 3-1 al UTC, el CD Moquegua empató 2-2 con el Comerciantes Unidos y el FC Cajamarca también empató 2-2 con el Juan Pablo II College.

El Torneo Clausura del fútbol peruano, la segunda parte de la Liga 1 de este año, comprenderá un total de 17 jornadas, que deben culminar en noviembre próximo para dar paso a la disputa, en semifinales y finales, de una liguilla que definirá al campeón nacional del año.

Sin embargo, el Alianza Lima puede quedarse directamente con el campeonato nacional si gana este torneo, ya que ocupó el primer lugar en el pasado Apertura. EFE

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