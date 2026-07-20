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El Spirit y el Gotham, con doblete de Esther González, asaltan el liderato de la NWSL

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Washington, 19 jul (EFE).- El Washington Spirit de Adrián González y el Gotham FC de Juan Carlos Amorós asaltaron este fin de semana el liderato de la NWSL tras sus respectivas victorias contra el Boston Legacy y por 1-2 y el Seattle Reign por 3-2.

Spirit y Gotham suman ahora 30 puntos cada uno tras 15 jornadas, uno más que el San Diego Wave. Los dos equipos, entrenados por técnicos españoles, fueron finalistas del pasado campeonato, conquistado por el Gotham.

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Este domingo, el Spirit derrotó al Boston Legacy por 1-2 con goles de Tara Rudd y Trinity Rodman en el primer tiempo. Sammy Smith acortó distancias para las locales en el minuto 88.

Por su lado, el Gotham remontó el sábado al Reign un partido que perdía por 0-2 a diez minutos del final. La española Esther González, empató el partido con goles en el 81 y el 90+4, mientras que Rose Lavelle completó la gesta en el séptimo del añadido.

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El San Diego Wave perdió el liderato tras empatar 2-2 ante las Kansas City Current, rascando la igualada en el minuto 90. EFE

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