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Las temperaturas subirán este martes en casi toda España

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Madrid, 14 jul (EFE).- Las temperaturas aumentarán este martes en casi toda España, podrán sobrepasar los 35 ºC en Baleares, amplias zonas del centro, sur y mitad este peninsular e incluso alcanzar los 40 ºC en el tercio nordeste y puntos de Mallorca, con chubascos y tormentas en Asturias y Galicia.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la influencia de un sistema de bajas presiones situado al noroeste de la península y la formación de nubosidad de evolución en los tercios norte y este peninsulares dejarán posibles chubascos y tormentas dispersos, más probables e intensos en Asturias y nordeste de Galicia, donde es probable que sean fuertes y vayan con granizo.

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En puntos del interior este peninsular podrán ser localmente fuertes, aunque con menor probabilidad.

Ante esta situación, la Aemet ha activado para mañana avisos naranjas por altas temperaturas en Aragón, Baleares, Cataluña, Navarra y La Rioja, y amarillos en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana.

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Asimismo, hay activados avisos amarillos por precipitaciones en Asturias y Galicia.

Se prevén probables bancos de niebla matinales dispersos en el Cantábrico, alto Ebro, Galicia, este de Cataluña y Mallorca. Habrá calima en el extremo oriental de la península y en Baleares.

Las temperaturas aumentarán en la mayor parte del país. Podrán superar los 35 ºC en Baleares y amplias zonas del centro, sur y mitad este peninsular, incluso pudiendo llegar a los 40 en zonas del tercio nordeste así como en puntos del interior sureste e incluso de Mallorca.

Aumento ligero de las temperaturas mínimas, únicamente descenderán en Navarra. Se prevén noches tropicales en el Mediterráneo y en los tercios nordeste y sureste peninsulares, así como en puntos de la meseta sur.

Soplará viento alisio de flojo a moderado en Canarias, y de flojo a variable en Baleares. Será moderado en los litorales del sur peninsular y flojo en el resto, con tendencia a arreciar en regiones del centro y noreste.

- GALICIA: cielos nubosos, con lluvias débiles y algún chubasco en el oeste y norte de A Coruña. Probables chubascos fuertes acompañados de tormenta en la montaña de Lugo, sin descartarse en A Mariña. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo en el litoral; flojo variable en el interior.

- ASTURIAS: predominio de los cielos nubosos. Brumas y probables nieblas matinales y nocturnas. Chubascos dispersos con tormenta, que serán más probables en el oeste. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios significativos. Viento flojo variable.

- CANTABRIA: de madrugada, brumas en el interior y probables nieblas. Intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil y dispersa que será más probable en la cordillera. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo variable.

- PAÍS VASCO: brumas y probables nieblas matinales dispersas, principalmente en zonas de montaña. Cielo nuboso o cubierto, con tendencia a poco nuboso. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en aumento, que podría ser localmente notable en el extremo sur. Viento flojo variable.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución en el cuadrante noroccidental, sin descartar algún chubasco aislado con tormenta en el extremo norte. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas en ligero o moderado ascenso. Viento variable o flojo, en general, a moderado.

- NAVARRA:brumas y probables nieblas en el noroeste. Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes. Temperaturas mínimas en descenso en la Ribera, sin cambios en el resto; máximas en aumento, que puede ser notable en el suroeste. Viento flojo variable.

- LA RIOJA: cielo poco nuboso con algunas nubes altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento variable, o flojo a moderado.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y sistema Ibérico. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en aumento, significativamente elevadas en valles y depresiones. Viento flojo, con intervalos de moderado.

CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el litoral y nubosidad de evolución en el Pirineo occidental. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; significativamente elevadas en depresiones del interior y valles del Pirineo. Viento flojo de dirección variable, con intervalos de moderado.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso con predominio de nubes altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, localmente moderado en las máximas. Viento flojo con intervalos de moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso, con algunos intervalos de nubes altas y de evolución. Temperaturas en ascenso, más acusado en las máximas y que superarán los 36-37 ºC en el centro y sur. Vientos flojos aumentando a moderados.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso o despejado aumentando los intervalos de nubes altas y de evolución, sin descartar algún chubasco y tormenta dispersa en las sierras de Segura y Alcaraz o en la serranía de Cuenca. Temperaturas en ascenso, más acusado en las máximas que podrán alcanzar 38 ºC. Viento flojo a moderado.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso ligero o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, con tendencia a intervalos moderados.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar tormentas secas ocasionales.Temperaturas mínimas al alza, en descenso o con pocos cambios; máximas en ascenso en el interior. Vientos flojos variables, con brisas.

- BALEARES: brumas y posibilidad de algún banco de niebla matinal. Poco nuboso o despejado. Polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios, noches tropicales y máximas que pueden alcanzar los 39 ºC en el interior de Mallorca. Viento flojo con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas. Nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio oriental. Temperaturas sin cambios en el tercio occidental, en ascenso en el resto. Vientos flojos variables, con brisas en el litoral.

- CANARIAS: cielo poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos nubosos en las vertientes norte de las islas montañosas. Temperaturas en ligero ascenso en zonas de interior, sin cambios en las costas. Viento moderado. EFE

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